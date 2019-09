Deepcool Assassin III - moc chłodzenia wodnego bez użycia cieczy

Do niedawna zaawansowane układy chłodzenia były właściwie wyłącznie domeną overclockerów. Dzięki ostatnim zmianom na rynku procesorów, skuteczny cooler może mieć wyraźny wpływ na wydajność całego komputera.

Deepcool wprowadza na rynek nowy model systemu chłodzenia o nazwie Assassin III. Podstawową zaletą tego urządzenia jest jego wydajność, producent ocenił ją bowiem na 280 W. Co ciekawe na rynku desktopowego procesora nie ma jednostki, która chociażby zbliżyła się do granic możliwości odprowadzania ciepła tego coolera. Takie wartości są zwykle domeną większego, trudniejszego w montażu, ale też wyraźnie droższego, chłodzenia wodnego.

Jeszcze kilka lat temu prawdopodobnie na taki układ chłodzący patrzyliby głównie entuzjaści podkręcania procesora. Także i dziś są oni ważną, ale już nie wyłączną grupą docelową dla tego imponującego (prawie 1,5 kg!) coolera. Dzieje się tak ponieważ współczesne procesory, a przynajmniej większość z nich, działają w zakresie częstotliwości pomiędzy tą nominalną, a maksymalną w trybie Turbo. Wraz ze wzrostem temperatury procesor musi oszczędniej dysponować częstotliwością, a tym samym redukuje swoją wydajność. By tego uniknąć wystarczy zastosować lepszy układ chłodzenia. Wówczas CPU może nieco bardziej “rozwinąć skrzydła”. Lepsze warunki termiczne potrafi wykorzystać np. mechanizm Precision Boost Overdrive, obecny w procesorach AMD Ryzen.

Z potencjału najnowszego układu chłodzenia firmy Deepcool skorzystają także miłośnicy podkręcania. Maksymalne TDP to w tym przypadku aż 280 W. Dwuwieżowy, korzystający z dwóch dużych, 140-milimetrowych wentylatorów Deepcool Assassin III, pomimo bardzo wysokiej wydajności, pozostaje także dość cichym systemem. Zastosowane tu wentylatory pracują w zakresie 400 do 1400 obrotów na minutę, co generuje dźwięk o maksymalnym natężeniu 34,2 dB(A). Dwa masywne radiatory łączą się z podstawą za pomocą siedmiu ciepłowodów.

Producent zadbał przy tym, by Assassin III nie okazał się zbyt duży i nadal mógł być stosowany w standardowych obudowach. Szerokość 134 mm sprawia, że nie będzie on nachodził na kartę graficzną, nawet na stosunkowo małych płytach głównych, a wysokość 165 mm oznacza, że możemy go zastosować w wielu dostępnych na rynku obudowach.

Urządzenie ma być dostępne w sprzedaży na naszym rynku w drugiej połowie października w cenie ok. 395 zł.