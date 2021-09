Cooler Master Pi Case 40 V2 - lepsze wrogiem dobrego

Pi Case 40 V2 to nowa odsłona obudowy Cooler Master dla kieszonkowego PC Raspberry Pi 4. Producent wsłuchał się w głos użytkowników i wprowadził zmiany, które mają pomóc jeszcze lepiej wykorzystać potencjał „malinki”.

Cooler Master Pi Case 40 V2 wizualnie nawiązuje do pierwowzoru. Znów użytkownicy mają otrzymać obudowę odporną na czynniki zewnętrzne, wykonaną z wysokiej jakości tworzyw. Jej rdzeń stanowi aluminium, dzięki któremu ma ona skutecznie rozpraszać ciepło i pozwalać na OC zarówno CPU, jak i GPU. Wprowadzono jednocześnie kilka zmian, o które wnosiła społeczność.



Pierwszą z nich jest zachowanie oryginalnego układu wyprowadzeń GPIO. Ma to ułatwić skorzystanie z urządzeń, które wymagają trzech lub więcej PIN-ów rozmieszczonych zgodnie z układem na płytce. Z boku obudowy, pod osłoną wykonaną z TPU, znajduje się opis wyprowadzeń. Drugą zmianą w wersji V2 jest obecność w zestawie dodatkowego kabla połączeniowego. Jest to ukłon w stronę osób, które oczekują kompatybilności np. z nakładkami HAT.



Podobnie jak bazowa wersja, obudowa Cooler Master Pi Case 40 V2 oferuje łatwy dostęp do wszystkich interfejsów i opcję montażu do monitorów czy ścian przy pomocy uchwytów VESA. Jest ona także kompatybilna z oprogramowaniem Pi Tool, dzięki któremu można monitorować parametry pracy miniaturowego komputera, a także eksperymentować z częstotliwościami pracy czy mapowaniem wkomponowanego w nią przycisku zasilania.



Na razie nie wiadomo, kiedy obudowa Cooler Master Pi Case 40 V2 trafi do sprzedaży, ani jaka będzie jej cena.