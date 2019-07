Cooler Master: MasterCase H100 - obudowa do salonu

Mały, dyskretny i elegancki komputer pracujący obok telewizora jako domowe centrum rozrywki? A może miniaturowa maszyna do gier? Bez względu na to jak zostanie wykorzystana, trzeba przyznać, że H100 robi wrażenie designem i wielkością.

Jest coś urzekającego w małych obudowach komputerowych. Niestety te naprawdę interesujące i efektowne nie są często spotykane. Do tego nielicznego grona właśnie dołącza Cooler Master MasterCase H100. Jest to model przystosowany do pracy z płytami głównymi Mini-ITX. Niewielka obudowa mierzy jedynie 312 mm x 216mm x 301mm co sprawia, że zajmuje mniej miejsca niż większość głośników średniej klasy. Poza tym obudowa posiada wbudowany uchwyt ułatwiający przenoszenie. Aż prosi się o zorganizowanie LAN party, prawda?

Producent zadbał o to, by wewnątrz niewielkiej obudowy znalazło się miejsce na odpowiednie chłodzenie procesora oraz niezależną kartę graficzną. Co więcej, H100 korzysta z pełnowymiarowych zasilaczy ATX, co w tej klasie jest właściwie niespotykane. Małe rozmiary samej obudowy wymuszają oczywiście pewien kompromis. Producent umieścił zatokę dla zasilacza w taki sposób, aby chłodzenie PSU wspomagało odprowadzanie ciepła z procesora tworząc charakterystyczny tunel. Długość karty graficznej jest tu ograniczona do 210 mm (bez radiatora chłodzenia wodnego).

Chłodzenie w małych obudowach ma zresztą niebagatelne znaczenie. Stąd obecność na przednim panelu obudowy dużego, bo aż 200-milimetrowego wentylatora z podświetleniem LED RGB. Miłośnicy chłodzenia wodnego mogą wyposażyć komputer zbudowany na bazie H100 w radiator o rozmiarze do 140 mm.

Cena obudowy MasterCase H100 ma wynosić 275 zł.

Dane techniczne:

• Standard Mini-ITX

• Standard zasilacza: ATX

• Liczba slotów z tyłu: 2

• Liczba zatok na dyski 3,5”: 1

• Liczba zatok na dyski 2,5”: 4 (3+1)

• Liczba zatok na napędy optyczne 5,25”: 0

• Maksymalna długość karty graficznej: 210 mm (bez radiatora chłodzenia wodnego) lub 180 mm (z radiatorem)

• Maksymalna wysokość chłodzenia CPU: 83 mm

• Liczba miejsc na wentylatory:

- przód - 1 x 120 mm lub 1 x 140 mm lub 1 x 200

- fabrycznie zainstalowany wentylator 200 mm, 800 RPM, RGB LED

• Radiator chłodzenia wodnego:

- maksymalnie 140 mm długości