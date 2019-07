AVerMedia: zestaw Live Streamer 311 - idealny początek ze streamowaniem

Pełen zestaw jakiego potrzebuje początkujący streamer. Wszystko w jednym pakiecie: wideo grabber, kamera, mikrofon. Czas zacząć nagrywanie.

Na zestaw AVerMedia Live Streamer 311 (BO311) składają się: wideo grabber Live Gamer Mini GC311, kamera Live Streamer CAM 313 oraz mikrofon AM310. Całość tworzy dobrze dopasowane trio: niedrogie, a pozwalające na sprawne wejście w świat streamowania. Konfiguracja jest prosta, a oprogramowanie RECentral, niejako czwarty element zespołu, zapewnia przy tym bogate możliwości konfiguracji.

Główną część kompletu Live Streamer 311 stanowi wideo grabber Live Gamer Mini GC311. Pozwala on na przechwytywanie obrazu o rozdzielczości 1080p z prędkością 60 fps. Ponieważ jest to urządzenie zewnętrzne, można używać go z powodzeniem nie tylko z komputerem stacjonarnym, ale też z laptopem.

Dobre nagranie jest niczym bez odpowiedniego udźwiękowienia. O ile, dzięki obecności dobrego grabbera nie musimy martwić się o jakość dźwięku z samej gry, o tyle warto opatrzyć ją komentarzem. Do tego celu przyda się mikrofon AM310. Ta zaawansowana konstrukcja o kardioidalnej polaryzacji ma za zadanie przede wszystkim dobrze “łapać” głos streamera, tłumiąc szumy pochodzące z otoczenia.

Trzecim, ale wcale nie najmniej istotnym elementem jest kamera Live Streamer CAM 313. Rejestruje ona obraz w rozdzielczości 1080p z szybkością 30 fps. Jej obudowa została tak zaprojektowana, by można było łatwo zainstalować ją na szczycie monitora.

Czwartym elementem kompletu jest dobrze znane oprogramowanie RECentral, pozwalające na wzbogacenie prowadzonej transmisji, dopasowanie działania dźwięku i obrazu, oraz elementów interfejsu, takich jak chociażby miejsce, w którym wyświetlany jest obraz z kamery. Całość tworzy bardzo skuteczny zestaw, który docenią początkujący streamerzy.

Zestaw AVerMedia Live Streamer 311 (BO311) jest już dostępny w sklepach Sferis w cenie niewiele ponad 1000 zł.