Cooler Master: MasterBox K500 i MasterCase H500P Mesh Phantom Gaming Edition

Gamingowe obudowy z wysokiej półki. Cooler Master nie próżnuje w rozpieszczaniu graczy. Po wielu premierach sprzętu dla graczy w minionym, 2018 roku, tajwańska firma rozpoczyna 2019 rok nowymi obudowami dla graczy.

MasterBox K500 i MasterCase H500P Mesh Phantom Gaming Edition, to konstrukcje wielkości Midi ATX, pozwalające na montaż wewnątrz płyt głównych ATX, Micro-ATX i Mini-ITX. Pod względem użytkowym mają nieco wspólnych cech, jednakże różnią się dość mocno detalami i stylistyką, chociaż obie pozostają jak najbardziej gamingowe w charakterze.

Olbrzymie wentylatory za kratami

Cooler Master MasterCase H500P Mesh Phantom Gaming Edition zapada w pamięć dzięki dwóm wielkim wentylatorom (200 mm średnicy) o podświetleniu RGB, zamontowanym w przednim panelu. Kryją się one za metalową siatką, której obudowa zawdzięcza część swojej nazwy. Chłodzenie w ogóle jest priorytetem budowy tego modelu. Poza wspomnianymi już wentylatorami MasterCase H500P Mesh już fabrycznie posiada jeszcze jeden - znajdujący się z tyłu wentylator o średnicy 140 mm. Trzy kolejne wentylatory tej wielkości można zamontować na górnym panelu obudowy. Wewnątrz panuje też porządek, a to dzięki systemowi organizacji kabli i osłonie na zasilacz. To ważne, ze względu na przezroczysty panel boczny, w tym przypadku wykonany z hartowanego szkła.

Funkcjonalnie i efektownie

MasterBox K500 Phantom Gaming Edition to obudowa o wyraźnie gamingowym rodowodzie. Podświetlenie RGB zapewniane przez dwa wbudowane w przedni panel, 120-milimetrowe wentylatory i agresywna stylistyka podkreślają ten charakter dość wyraźnie. Jeżeli przyjrzymy się dokładnie wewnętrznej części obudowy zauważymy jak wiele miejsca producent pozostawił dla karty graficznej. Wewnątrz możemy zamontować grafiki nawet o długości sięgającej 400 mm. Podobnie jak MasterCase H500P Mesh tu także panel boczny wykonano z hartowanego szkła.

Ceny obudów mają być znane podczas ich premiery na polskim rynku.

Dane techniczne:

MasterCase H500P Mesh Phantom Gaming Edition

• Standard płyty głównej: ATX / mATX /mini-ITX

• Liczba slotów z tyłu: 7

• Liczba zatok na dyski 3,5”: 2

• Liczba zatok na dyski 2,5”: do 5 z DriveBay

• Liczba zatok na napędy optyczne 5,25”: 0

• Liczba miejsc na wentylatory:

- przód - 2 x 200 mm (w zestawie)

- góra - 3 x 120 mm lub 3 x 140 mm

- tył - 1 x 120 mm lub 1 x 140 mm (w zestawie)

• maksymalna wysokość chłodzenia CPU: 190 mm

• maksymalna długość karty graficznej: 412 mm

MasterBox K500 Phantom Gaming Edition

• Standard płyty głównej: ATX / mATX /mini-ITX

• Liczba slotów z tyłu: 7

• Liczba zatok na dyski 3,5”: 2

• Liczba zatok na dyski 2,5”: do 6 z DriveBay

• Liczba zatok na napędy optyczne 5,25”: 0

• Liczba miejsc na wentylatory:

- przód - 3 x 120 mm lu 2 x 140 mm (w zestawie 2 x 120 mm)

- góra - 2 x 120 mm

- tył - 1 x 120 mm (w zestawie)

• maksymalna wysokość chłodzenia CPU: 180 mm

• maksymalna długość karty graficznej: 400 mm