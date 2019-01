IRISNotes Air 3 - magiczne pióro na każdą okazję

Inteligentne pióro, które przekształca odręczne notatki w tekst cyfrowy. Dzięki temu IRISNotes potrafi w znaczący sposób ułatwić codzienną pracę, a także rozrywkę. Docenią je nie tylko studenci, ale i pracownicy biurowi, dziennikarze oraz inne zawody związane z pracą twórczą.

IRISNotes to cyfrowe pióro zaprojektowane z myślą o natychmiastowym przeniesieniu odręcznie wykonanych notatek do pamięci komputera i ich późniejszej edycji. Oprogramowanie modelu IRISNotes Air 3 rozpoznaje do 30 różnych języków obcych, jednocześnie ucząc się stylu pisma użytkownika, co ma przekładać się na zwiększenie dokładności konwertowanego tekstu. Na tym nie koniec, bowiem IRISNotes - jak zapewnia producent bez problemu poradzi sobie również ze wszelkimi diagramami, wykresami a także odręcznymi rysunkami.

Przede wszystkim mobilność

Produkt w pierwszym rzędzie kładzie nacisk na funkcjonalność i mobilność. Cały zestaw waży mniej niż 50 g. Odbiornik IRISNotes zapamięta do 100 stron A4, które następnie do pamięci komputera przenosimy za pomocą przewodu micro-USB i odpowiedniego programowania. Efekty pracy można zapisać między innymi do pliku Word, JPEG lub wysłać mailem. Wbudowany akumulator pióra pozwala na 50 godzin pracy, natomiast konieczność naładowania odbiornika nastąpi po niespełna 16 godzinach.

Wybór należy do ciebie

Cyfrowe pióro dostępne jest w dwóch wariantach: IRISNotes 3 oraz IRISNotes Air 3. Dzięki wbudowanemu modułowi Bluetooth 4.0, może zostać użyte w formie rysika dla urządzeń mobilnych z systemem Android lub iOS. Potrzebna do tego jest jednak darmowa aplikacja z Google Play lub App Store (w zależności od posiadanego sprzętu). Ponadto, wersja Air jest w pełni kompatybilna z komputerami firmy Apple.

Jak zacząć pracę?

Oba zestawy IRISNotes zawierają: cyfrowe pióro, odbiornik, kabel micro-USB, wkłady z tuszem oraz szczypce pomagające w usuwaniu wkładów. Dodatkowe oprogramowanie należy pobrać ze strony producenta. Do rozpoczęcia pracy wystarczy pusta kartka, smartfon lub tablet w zależności czy chcemy przygotować zwykłą notatkę lub użyć pióra do nawigacji po urządzeniu mobilnym (w przypadku IRISNotes Air 3). Gdy wkłady ulegną opróżnieniu zamienniki można zamówić poprzez dystrybucję firmy IRIS albo nabyć w sklepie z materiałami biurowymi.

Produkt dostępny jest na rynku w cenie ok. 550 zł.

Specyfikacja:

• Rozmiary pióra i waga: 3.3 x 1.45 cm, 20 g

• Rozmiary odbiornika i waga: 7.6 x 2.8 x 1.2 cm, 26 g

• Znaki szczególne: wyświetlacz LCD, przycisk on/off, przycisk Bluetooth (tylko wersja AIR)

• Materiał: tworzywo sztuczne i metal

• Wymagania sprzętowe dla Windows: 1GB RAM, USB 2.0, Win7, 8, 8.1 lub 10

• Wymagania sprzętowe dla Mac (IRISNotes Air 3): 512MB RAM (1GB rekomendowane), USB 2.0, wersja systemu Sierra/El Capitan

• Wymagania dla iOS (IRISNotes Air 3): wersja 7.0 lub nowsza

• Wymagania dla Android (IRISNotes Air 3): wersja 4.4 lub nowsza