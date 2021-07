Audictus Aurora i Aurora mini - mobilne głośniki z charakterem

Audictus Aurora i Aurora mini to nowe, bezprzewodowe głośniki dla mobilnych użytkowników. Mają one oferować wysoką jakość dźwięku i pozwalać na lepsze wyrażenie siebie, dzięki podświetleniu RGB. Z kolei wbudowany mikrofon i slot kart SD pozwalają zamienić je w przenośne zestawy głośnomówiące i odtwarzacze.

Audictus Aurora to bezprzewodowy głośnik stereo. Posiada on dwie szerokopasmowe membrany, których pasmo przenoszenia wynosi od 50 Hz do 20 kHz. Całkowita moc tego zestawu to 14 W. Z urządzeniami głośnik komunikuje się poprzez interfejs Bluetooth 5.0. Da się także podłączyć go drogą przewodową, przy pomocy dołączonego kabla AUX. Producent deklaruje, że wbudowany akumulator wystarcza na nawet 20 godzin działania.



Głośnik Audictus Aurora ma wbudowany mikrofon, który można wykorzystać do obsługi połączeń telefonicznych. Projektanci zintegrowali również slot kart SD. Pozwala to uczynić z urządzenia samodzielny odtwarzacz, niezależny od innych źródeł dźwięku. Wisienką na torcie jest podświetlenie RGB LED, które oferuje dziewięć trybów pracy. Energię uzupełnia się poprzez port USB typu C. Ponownie, stosowny kabel znajduje się w pudełku.



Dla tych, dla których rozmiar jest priorytetem, producent przygotował bardziej kompaktowy wariant. Głośnik Audictus Aurora mini to bliźniacza konstrukcja. Jest ona wyposażona w jedną membranę i ma moc 7 W. Wbudowany akumulator pozwala z kolei na maksymalnie 8 godzin pracy z dala od gniazdka. Analogicznie na pokładzie znalazły się Bluetooth 5.0, złącze AUX, slot kart pamięci SD i mikrofon, a całość okraszono efektownym podświetleniem LED.



Głośniki Audictus Aurora i Aurora mini posiadają również wbudowane przyciski do sterowania głośnością, podświetleniem czy wznawiania odtwarzania. Oba prezentowane modele już zadebiutowały w sklepach. Ich ceny wynoszą kolejno 199 zł i 129 zł.

Dane techniczne:

• łączność: Bluetooth 5.0, AUX

• pasmo przenoszenia: 50 Hz - 20 kHz

• dynamika przetworników: 90 dB

• moc:

o Aurora - 14 W

o Aurora mini - 7 W

• impedancja:

o Aurora - 8 Ohm

o Aurora mini - 4 Ohm

• czas pracy na akumulatorze:

o Aurora - do 20 godzin

o Aurora mini - do 8 godzin

• dodatkowe funkcje:

o mikrofon

o slot kart SD

o podświetlenie RGB (9 trybów pracy)

• Wyposażenie:

o przewód zasilający USB-C

o przewód AUX

o instrukcja obsługi