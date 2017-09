Colorful C.B250A-BTC PLUS V20 - nowa płyta główna

Firma Colorful wprowadziła do swojej oferty nowy model płyty głównej, która jest przeznaczona do osób kopiących kryptowaluty. Sprzęt ten będzie wyróżniał się przede wszystkim długością, a także umieszczonymi złączami PCIe.



C.B250A-BTC PLUS V20 ma wymiary 485 x 195 mm i jest wyposażona w chipset Intel B250 i gniazdo LGA1151. Na pokładzie znajduje się bank SO-DIMM na kości pamięci RAM DDR4, jedno złącze SATA 6 Gb/s i MSATA, osiem złączy PCIe (pierwszy działa jako PCIe x16, a reszta PCIe x1). Pomiędzy gniazdami mamy bardzo dużo miejsca, dzięki czemu można będzie zamontować obok siebie karty z dwuslotowym chłodzeniem. Na laminacie mamy także 16 sześciopinowych złączy zasilania PCIe. Płyta udostępni jedno złącze USB, dzięki któremu można wyprowadzić dwa porty USB 2.0.



Panel z tyłu jest bardzo skromny. Znajdziemy tam tylko dwa złącza USB 2.0, wyjście HDMI oraz gniazdo RJ45. Nowy model pozbawiony jest gniazd audio. Możliwe, że Colorful C.B250A-BTC PLUS V20 będzie w sprzedaży tylko w Chinach.