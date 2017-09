ASRock X299 OC Formula - nowa płyta główna

Firma ASRock wprowadzi na rynek nowy model płyty głównej X299 OC Formula. Sprzęt ten został przygotowany z myślą o ekstremalnym OC, bowiem oferuje wysokiej jakości komponenty. Na pokładzie mamy chipset Intel X299 oraz socket LGA2066, gdzie zamontujemy procesory Kaby Lake-X i Skylake-X.



Na pokładzie mamy sekcję zasilania 13+2, cztery banki pamięci RAM DDR4 z obsługą do 64 GB i taktowaniu do 4600 MHz, pięć gniazd PCIe 3.0 x16 i po jednym PCIe 3.0 x4 i PCIe 2.0 x1, wsparcie konfiguracji multi GPU 4-Way CrossFireX i 4-Way SLI. Poza tym widzimy tutaj osiem SATA 6 Gbps (dwa z kontrolera ASMedia ASM1061) i dwa gniazd M.2. Na przedni panel możemy wyprowadzić złącze Thunderbolt, do czterech portów USB 2.0, dwóch USB 3.1 Gen1 Typu-A i jeden USB 3.1 Gen2 Typu-C. Do tego mamy tutaj przyciski: Power, Reset, Safe Boot, Retry, Menu, przyciski do zwiększania/zmniejszania częstotliwości CPU oraz przełączniki: włącz/wyłącz PCIe, tryb Slow Mode oraz tryb LN2. Mamy także tutaj wyświetlacz kodów LED i wyprowadzenia do pomiaru napięć.



Na panelu z przodu jest jedno złącze PS/2, dwa USB 2.0, cztery USB 3.0 Gen1 Typu-A, po jednym USB 3.1 Gen2 Typu-A i Typu-C, dwa gniazda RJ-45 i wyjścia audio. ASRock X299 OC Formula trafi do sklepów w ciągu najbliższych tygodni, ale cena płyty nie jest jeszcze znana.