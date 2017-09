Firma Deepcool wprowadziła na rynek nowy model chłodzenia cieczą All-in-One o nazwie Captain 360 EX White RGB. Sprzęt ten oferuje wszystkie cechy mniejszego modelu Capitan EX RGB, ale tutaj mamy większą chłodnicę.



Na pokładzie zastosowano podświetlenie diodowe RGB z obsługą poprzez systemy Asusa, Gigabyte i MSI. Warto jednak podkreślić, że nie jest on wymagany, bowiem Deepcool Captain 360 EX White RGB oferuje na kablu specjalnego pilota, który możemy służyć do kontroli podświetlenia. W komplecie mamy dwa paski diodowe, które można połączyć.



Wymiary chłodnicy to 395 x 120 x 27 mm. Na nie montujemy trzy 120 mm wentylatory o prędkości pracy 500 - 1800 RPM, o przepływie powietrza 229,56 CFM, ciśnieniu 3,31 mmH2O, natężenie szumu od 17,6 do 31,3 dBA, przy napięciu zasilania pompy 6-13,8 V, a pompa pracuje z prędkością 2300 RPM. Producent przygotował tutaj węże o długości 465 mm. Waga coolera wynosi 1815 gramów. Sprzęt jest zgodny z podstawkami Intel LGA20xx/1366/115x oraz AMD AM2(+)/AM3(+)/AM4/FM1/FM2(+).



Tytułowe chłodzenie będzie kosztowało około 150 dolarów.