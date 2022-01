CES 2022: TP-Link prezentuje bogate portfolio produktów Wi-Fi 6E

TP-Link, światowy lider wśród dostawców produktów sieciowych dla klientów indywidualnych i biznesowych, podczas targów CES w Las Vegas zaprezentował kompleksowe portfolio produktów sieciowych i Smart Home dla domu i firmy na 2022 rok. Nowości TP-Link obejmują zarówno budżetowe, jak i topowe modele. Na szczególną uwagę zasługuje bogate portfolio urządzeń w najnowszej technologii WiFi 6E, dzięki której użytkownicy oprócz dotychczas wykorzystywanych pasm 2,4 Ghz oraz 5 Ghz zyskują dodatkowe pasmo 6 Ghz.

Wśród propozycji producenta znalazły się m.in. nagrodzony CES Innovation Award Archer AXE200 Omni, czyli trójzakresowy router WiFi 6E AX11000 z mechanicznie obracanymi inteligentnymi antenami, czterozakresowy ultraszybki router WiFi 6E AX16000 Archer AXE300, którego prędkość dochodzi aż do 16 Gb/s oraz przystępny cenowo Archer AXE75, dzięki któremu standard WiFi 6E ma szanse bardzo szybko się spopularyzować.

Uhonorowany nagrodą CES 2022 Innovation Award Archer AXE200 Omni oferuje trójzakresowe WiFi z dodatkowym pasmem 6 Ghz o łącznej prędkości ponad 10 Gb/s. Wyposażono go w innowacyjne, mechanicznie obracające się anteny, które zapewniają zoptymalizowaną wydajność, inteligentnie orientując w stronę podłączonych do routera urządzeń i przesyłając w ich kierunku mocniejszy sygnał WiFi. W połączeniu z potężnym czterordzeniowym procesorem 2,0 GHz, multigigabitowymi portami Ethernet (10G i 2,5G), Archer AXE200 Omni zapewnia użytkownikom prawdziwy komfort z korzystania z superszybkiej sieci WiFi w całym domu.

Drugi z przedstawionych routerów, Archer AXE300, to pierwszy w historii czterozakresowy router TP-Link wykorzystujący w pasmo 6 GHz, dzięki czemu osiąga sumaryczne prędkości sięgające do 16 Gb/s (1148 Mb/s w 2.4 GHz + 4804 Mb/s w 5 GHz + 4804 Mb/s w drugim paśmie 5 GHz + 4804 Mb/s w nowym paśmie 6 GHz). Zaopatrzony jest w czterordzeniowy procesor 2,0 GHz oraz porty 10G (SFP+ i RJ45). Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o zapewnieniu niebywałych prędkości i najwyższej wydajności dla najbardziej wymagających użytkowników i zastosowań, takich jak rozrywka AR/VR w rozdzielczości 8K, gry wideo czy obsługa NAS.

Ostatnim zaprezentowanym podczas tegorocznych targów CES routerem z technologią WiFi 6E jest trójzakresowy Archer AXE75 (AXE5400) oferujący całkowitą prędkość do 5,4 Gb/s. Urządzenie jest kompatybilne z TP-Link OneMesh i będzie wyróżniało się stosunkiem wydajności do ceny.

W ofercie TP-Link na szczególną uwagę zasługują systemy mesh w najnowszym standardzie WiFi 6E. Pierwszy z nich to przystępny cenowo Deco XE75, oferujący łączne prędkości sięgające do 5400 Mb/s. Drugi natomiast to flagowy, trójzakresowy model Deco XE200, pracujący w standardzie AXE11000. Urządzenie zapewnia ultraszybkie prędkości sięgające łącznie do 11 Gb/s (4804 Mb/s w paśmie 6 GHz + 4804 Mb/s dla 5 GHz + 1148 Mb/s w przypadku 2.4 GHz). Zestaw Deco XE200 może obsłużyć ponad 200 urządzeń i pokryć zasięgiem WiFi powierzchnię około 600m2. Każdą jednostkę Deco XE200 wyposażono w port 10 G.

Poza klasycznymi routerami i systemami mesh Deco firma TP-Link zaprezentowała też wiele innych urządzeń sieciowych w technologii WiFi 6E, m.in. wzmacniacz RE815XE, zapewniającym silny, pozbawiony zakłóceń sygnał w całym domu i łączne prędkości sięgające do 5400 Mb/s oraz kartę sieciową PCI-E Archer TXE75E, która dodatkowo wyposażona jest w moduł Bluetooth w standardzie 5.2.

Ostatnim z urządzeń, które zaprezentowano podczas CES, i którego możemy spodziewać się na polskim rynku, jest sufitowy punkt dostępowy WiFi 6E z serii Omada - EAP690E HD. Dzięki wykorzystującej nowe pasmo 6GHz technologii WiFi 6E, urządzenie osiąga prędkość nawet do 11 Gb/s, wyznaczając tym samym nowe standardy WiFi dla biur i hoteli oraz innych budynków wielkopowierzchniowych. Wprowadzenie nowych urządzeń w standardzie WiFi 6E na polski rynek planowane jest na drugą połowę 2022 roku.