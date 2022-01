Rusza sprzedaż moto g71 5G — ze spektakularnym ekranem OLED

Na polskim rynku debiutuje kolejny model z najnowszej rodziny moto g — moto g71 5G. Smartfon charakteryzuje się łącznością 5G, zaawansowanym systemem aparatów, imponującą baterią oraz innowacyjnymi funkcjami, które wyróżniają nową rodzinę moto g od Motoroli.

moto g71 5G wyróżnia się specjalnymi funkcjami, które spełniają indywidualne wymagania odbiorców: od najszybszej łączności 5G po realistyczny wyświetlacz, niesamowity system aparatów fotograficznych, imponującą żywotność baterii czy zadziwiającą wydajność.

moto g71 5G zaskakuje jasnym i kolorowym obrazem na spektakularnym ekranie OLED o rozdzielczości FHD+ i przekątnej 6,4”. Dzięki powiększonej o 25% palecie barw obrazy prezentują się realistycznie i w intensywnych kolorach, zapewniając niezrównane wrażenia wizualne w smartfonie na tym poziomie cenowym.

Bateria posiada wyjątkową pojemność 5000 mAh, która dostarcza energii podczas długich godzin intensywnego użytkowania. Wraz ze smartfonem w zestawie znajduje się również ładowarka TurboPower™ 30, która w zaledwie 30 minut uzupełnia zapas energii do 50%.

Matryca tylnego aparatu o rozdzielczości 50 MP z technologią Quad Pixel rejestruje efektowne zdjęcia w nawet najtrudniejszych warunkach otoczenia. Dodatkowo zapewnia 4-krotnie większą czułość przy słabym oświetleniu, gwarantując wyjątkowo wyraźne, żywe zdjęcia bez względu na panujące warunki. Ultraszerokokątny obiektyw 118º mieści 4 razy więcej w kadrze w porównaniu ze standardowym obiektywem 78º. Kamera Macro Vision znacznie przybliża do fotografowanego obiektu, dzięki czemu nawet najdrobniejsze szczegóły są widoczne.

Najnowszy procesor Snapdragon® 695 to serce moto g71 5G. Oferuje on zadziwiająco szybką łączność 5G oraz Wi-Fi 6 co sprawia, że model ten osiąga wysoką wydajność i szybkość transmisji. Transmisje strumieniowe oraz pobieranie plików przebiegają błyskawicznie i bez opóźnień, aparat fotograficzny reaguje natychmiast, aplikacje uruchamiają się w mgnieniu oka, a na telefonie można wykonywać kilka zadań jednocześnie.

moto g71 5G podobnie jak reszta smartfonów z najnowszej rodziny moto g emituje bogatszy i głębszy dźwięk za sprawą technologii Dolby Atmos. Ulubione filmy mogą brzmieć jak w kinie, a muzyka jest odtwarzana zgodnie z zamierzeniami twórców, co potęguje wrażenie bliskości.

Zamiast powielać świetne rozwiązania Google z systemu Android, Motorola woli je rozwijać przy użyciu wszechstronnego zestawu narzędzi My UX. Dzięki ich niestandardowym ustawieniom użytkownicy mogą korzystać z muzyki, wideo, gier i motywów urządzenia na zupełnie nowym poziomie. My UX nie zakłóca przyjemności korzystania z czystego systemu Android 11, bez obciążających go skórek czy dublujących się aplikacji.

Motorola wie, jak niezwykle istotne jest bezpieczeństwo dla użytkowników, dlatego jest to dla firmy kwestia priorytetowa. Użytkownicy moto g71 5G mogą korzystać z zabezpieczeń ThinkShield for Mobile, które niedawno uzyskały nagrodę dla „Dostawcy roku w dziedzinie rozwiązań zabezpieczających łączność mobilną” przyznawaną przez Mobile Breakthrough.

ThinkShield for Mobile zapewnia ulepszoną ochronę na każdym etapie: od fabryki po telefon, bezpieczny łańcuch zaufania oraz dodatkowe certyfikaty bezpieczeństwa. Oprócz tych zasadniczych funkcji Motorola oferuje dodatkowe zabezpieczenia klientom z sektora przedsiębiorstw.

Dostępność i ceny:

Model moto g71 5G w wersji pamięciowej 6/128 GB pojawi się w trzech kolorach: morskim, arktycznym niebieskim oraz czarnym w rekomendowanej cenie detalicznej 1399 zł. Dostępny będzie w ofercie operatorów sieci Plus i Play oraz na stronie motorola.com.