Burza mózgów i wspólne projektowanie na odległość? Z IRIScan Desk 5 Pro to proste!

IRIScan Desk 5 Pro to z jednej strony przenośny skaner, który może znacząco ułatwić proces cyfryzacji dokumentów. Z drugiej zaś, dzięki wbudowanej kamerze i dołączonemu oprogramowaniu, jest to także narzędzie, które można wykorzystać do prezentacji, wspólnego notowania czy projektowania w dobie pracy zdalnej.

Przenośny skaner IRIScan Desk 5 Pro to urządzenie, którego zastosowania wykraczają poza standardową cyfryzację dokumentów czy książek. Elastyczność zapewniają tu wbudowana kamera o rozdzielczości 12 megapikseli oraz współpraca z popularnymi narzędziami do wideokonferencji, jak Microsoft Teams, Zoom czy Google Meet. Scalając obraz z dwóch źródeł, ze skanera IRIScan Desk 5 Pro i kamery, można przenieść pracę na nowy poziom.

Urządzenie można wykorzystać w roli prezentera, by pokazać stworzone szkice czy modele. Nic też nie stoi na przeszkodzie, by na bieżąco notować czy wspólnie projektować, pokazując efekty w czasie rzeczywistym. To sprawia, że można się skupić na kreatywnej, twórczej pracy zamiast walczyć z wirtualnymi narzędziami, które nie raz przegrywają pod względem wygody i prostoty ze swoimi analogowymi odpowiednikami.

Po zakończonej prezentacji czy warsztatach przeprowadzonych z wykorzystaniem IRIScan Desk 5 Pro można udostępnić nagranie zawierające widok z dwóch kamer. Powinno ono stanowić dobre podsumowanie dla wszystkich obecnych i jednocześnie cenne źródło wiedzy dla tych, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniu. Na liście obsługiwanych formatów, do których można wyeksportować klip, są: MP4, AVI, FLV i WMV.

Oczywiście, IRIScan Desk 5 Pro w dalszym ciągu pozostaje przenośnym, składanym skanerem, który jest w stanie digitalizować materiały w formacie A3 i cyfryzować do 20 stron w ciągu minuty. Można nim rozpoznawać zeskanowany tekst (OCR) w ponad stu językach świata i eksportować go zarówno do plików tekstowych, elektronicznych publikacji (ePub), jak i audiobooków. Z wykorzystaniem możliwości sprzętu nie powinno więc być problemu.

Osoby zainteresowane nabyciem skanera IRIScan Desk 5 Pro znajdą go w polskich sklepach. Jest on wyceniany na około 1450 zł brutto.

Dane techniczne:

• sensor: CMOS o rozdzielczości 12 Mpix, zmienna ogniskowa (autofocus)

• maks. rozdzielczość skanowania:: 4032 x 3024 pikseli

• maks. rozmiar dokumentu: A3 (420 x 290 mm / poziomo)

• szybkość skanowania: 2 sekundy/strona w trybie kolorowym, do 30 str./min.

• rozdzielczość nagrywanego wideo: 1280 X 1024 (SXGA) lub 640 x 480 (VGA)

• wbudowane lampy LED: 4

• rozdzielczość wyjściowa: 300 dpi

• tryby skanowania: kolor, czarno biały, skala szarości

• Interfejs: USB 2.0

• zasilanie: z portu USB

• formaty wyjściowe:

o Dokumenty: JPG, PDF, Word, TXT, Excel

o e-book: ePub,

o wideo: AVI, MP4, FLV, WMV

• wymiary:

o złożony: 375 x 85 x 75 mm

o rozłożony: 375 x 85 x 270 mm

• waga: 800 g

• zalecana liczba skanowanych stron: do 500/dzień