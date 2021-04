TP-Link Archer GX90 – nowy router gamingowy w standardzie WiFi 6

Stabilne połączenie, duże prędkości i minimalne opóźnienia – to trzy najważniejsze wymagania stawiane przed routerem przez miłośników rozgrywek on-line. Gamingowy router TP-Link Archer GX90 sprawi, że gracze zapomną o istnieniu lagów, wysokiego pingu i niewystarczającej przepustowości.

Archer GX90 działa w standardzie 802.11ax (WiFi 6) i posiada trzy pasma sieci bezprzewodowej o łącznej przepustowości dochodzącej do 6579Mb/s: do 4804Mb/s w paśmie 5GHz, do 1201Mb/s w drugim paśmie 5GHz oraz do 574Mb/s w paśmie 2,4GHz. Dedykowane graczom pasmo 5GHz wykorzystuje technologie 4T4R i HE160, dzięki czemu wszystkie platformy do gier mają do dyspozycji połączenia o bardzo dużej prędkości, a zakłócenia generowane przez inne urządzenia w ogóle nie są odczuwalne. Gracze mogą cieszyć się płynną grą (nawet kiedy inni użytkownicy obciążają łącze, oglądając filmy w rozdzielczości 4K czy pobierając duże pliki) oraz uzyskać taktyczną przewagę nad przeciwnikami w trakcie rozgrywki.

Archer GX90 oferuje także super szybkie połączenia przewodowe. Posiada jeden port WAN/LAN 2,5Gb/s, jeden gigabitowy port WAN/LAN oraz trzy gigabitowe pory LAN. Urządzenie wyposażono w jeden port USB 2.0 i jeden szybki port USB 3.0, dzięki którym do sieci domowej można podłączyć niemal każde urządzenie. Najwyższą wydajność sieci zapewnia czterordzeniowy procesor o taktowaniu 1,5 GHz. W najnowszym routerze gamingowym od TP-Link zastosowano szereg rozwiązań i technologii poprawiających zasięg oraz wydajność urządzenia.

Skuteczność połączeń zwiększona została poprzez wykorzystanie technologii MU-MIMO 4x4, która wysyła pakiety danych do czterech urządzeń w tym samym czasie, optymalizując wydajność całej sieci. Zastosowanie OFDMA aż czterokrotnie zwiększa średnią przepustowość oraz redukuje opóźnienia - dzięki niej z jednego kanału (w sumie jest ich osiem) może korzystać bez zakłócania połączenia nawet kilka urządzeń jednocześnie. Technologia Airtime Fairness ogranicza nieefektywne wykorzystywanie przepustowości pasm. Z kolei połączenie ośmiu anten, technologii Beamforming zwiększającej siłę sygnału nadawanego w kierunku łączących się do routera urządzeń, modułu front-end o dużej mocy oraz 4T4R pozwala na utworzenie silnej i niezawodnej sieci bezprzewodowej. Funkcja DFS umożliwia dynamiczny wybór częstotliwości - automatycznie rozszerza dostępny kanał, stwarzając możliwość korzystania z aktualnie najmniej obciążonego pasma i pozwalając przenieść grę na wyższy poziom.

Dużym udogodnieniem dla graczy są także funkcje Game Accelerator oraz Statystyki Gier. Game Akcelerator automatycznie wykrywa i optymalizuje ruch generowany przez gry, zapewniając wysoką prędkość sieci, co z kolei przekłada się na nieprzerwane gamingowe wrażenia. Statystyki gier natomiast zapewniają dostęp do dopracowanych i szczegółowych zestawień w celu analizy w czasie rzeczywistym opóźnień, czasu gry i wykorzystania zasobów.

Urządzenie wyposażono także w tzw. Game Protector oraz system HomeCareTM, który skutecznie chroni domową sieć przed cyberatakami, zapewniając bezpieczne połączenie podczas grania online.

Archer GX90 obsługuje technologię OneMesh™, która inteligentnie łączy urządzenia z routerem lub wzmacniaczem sieci bezprzewodowej oferującym najlepszą jakość połączenia. Urządzenia tworzące sieć OneMesh™ współpracują ze sobą, aby tworzyć jednolitą sieć WiFi. Podczas przemieszczania się po domu, telefon lub tablet zawsze połączy się z urządzeniem, który oferuje mu najlepsze połączenie, bez przerywania transferu.

Dzięki intuicyjnej aplikacji Tether, dostępnej na urządzenia z systemem Android oraz iOS, konfiguracja oraz obsługa GX90 są niezwykle proste.

Specyfikacja techniczna urządzenia dostępna jest na stronie TP-Link.

Router Archer GX90 jest już dostępny w sprzedaży w cenie ok. 1400 zł i objęty został 3-letnią gwarancją.