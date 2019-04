Bloody prezentuje nowe akcesoria dla graczy wykorzystujące technologię Light Strike

Bloody, ceniona marka peryferii komputerowych, poszerza ofertę gamingowych akcesoriów o nowy modele – klawiaturę B760 oraz o myszki P80 Pro i P30 Pro. Nowości od Bloody należą do rodziny sprzętów wyposażonych w innowacyjne przełączniki optyczne Light Strike, które zapewniają minimalny czas opóźnienia oraz żywotność ponad 100 mln kliknięć. Najświeższe myszki Bloody to także jedne z najtańszych urządzeń na rynku, które zostały wyposażone w sensor Pixart PMW3360. Ze względu na swoją precyzję jest uważany za topowe rozwiązanie dla graczy.

Bloody B760

Bloody B760 to pełnowymiarowa klawiatura mechaniczna z podświetleniem RGB i minimalistycznym designem. Jej wierzchnia warstwa została pokryta wytrzymałym i świetnie prezentującym się szczotkowanym aluminium. Najważniejszą cechą B760 są jednak przełączniki Light Stike wykorzystujące do aktywacji sensor podczerwieni. Technologia ta zapewnia o 25% szybszą reakcję urządzenia względem tradycyjnych przełączników opartych na metalowych elementach, jedynie 0,2 ms. Ten konkretny model klawiatury wykorzystuje przełączniki LK Orange, które charakteryzują się wyczuwalnym pod palcem punktem aktywacji klawisza oraz przyjemnym dla ucha kliknięciem. Całkowity dystans jaki może pokonać przycisk to ok. 3 mm, jednak aktywacja następuje już po wciśnięciu na głębokość 1,8 mm. Siła nacisku potrzebna do aktywacji przełącznika to 40 gram. Sprawia to, że B760 to idealna propozycja zarówno dla graczy oraz osób często piszących dłuższe tekstu. Klawiatura Bloody posiada nawigacyjne przyciski multimedialne oraz przydatne klawisze makro, które można swobodnie skonfigurować. Jej nóżki pokryte zostały silikonem, co zapewnia stabilność urządzenia na biurku nawet podczas intensywnej rozgrywki. Dodatkowo, B760 wyposażono w technologię Anti-Ghosting i N-Key Rollover. Oznacza to poprawną rejestrację każdego wciśnięcia, niezależnie od tego, ile klawiszy jednocześnie zostanie użytych.

Bloody P30 Pro

Bloody prezentuje również myszki z serii Pro. To nowość w grupie gamingowych gryzoni tego producenta. Są one dedykowane najbardziej wymagającym graczom. P80 Pro i P30 Pro charakteryzują się prostotą konstrukcji w połączeniu z najbardziej zaawansowaną konfiguracją podzespołów. Myszki dysponują podświetleniem w pełnej palecie barw RGB oraz 5 trybami podświetlenia, które można personalizować zgodnie ze swoimi upodobaniami. Urządzenia wykorzystują technologię Light Strike co gwarantuje niezawodność działania. Pozwoli to zapomnieć o problemie podwójnego kliku, który często występuje w innych myszkach. Sercem P80 Pro i P30 Pro jest niezawodny sensor Pixart PMW3360 z regulacją DPI w zakresie od 100 do 12 000 DPI. Czujnik ten zyskał uznanie graczy dzięki swojej precyzji, doskonałej pracy na różnych powierzchniach oraz bardzo dużej maksymalne szybkości. Cechą wyróżniającą myszki Bloody są również aluminiowe ślizgacze Armor Boot. Zapewnią one idealny ruch myszki po podkładce. Model P80 Pro jest skierowany do osób preferujących symetryczne myszki, z kolei P30 Pro to myszka delikatnie wyprofilowana dla praworęcznych graczy. Co istotne, oprogramowanie dostępne jest w aktywowanej i pełnej wersji. Gracze mają możliwość dowolnej konfiguracji przycisków i korzystania z bogatego wachlarza funkcji oferowanego w aplikacji.

Bloody P80 Pro

Klawiatura Bloody B760 jest dostępne są w sprzedaży w sklepach z akcesoriami i sprzętem komputerowym w cenie już od 199 złotych. Myszki P80 Pro i P30 Pro można nabyć za 149 złotych.