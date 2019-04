Cooler Master: nowa klawiatura dla wymagających graczy

Cooler Master dodaje kolejną klawiaturę mechaniczną do swojego bogatego portfolio. Model CK530 nie posiada, często spotykanych w klawiaturach kierowanych do graczy, udziwnień formy. To pozornie prosta klawiatura, której możliwości są jednak bardzo bogate.

Podstawą dobrej klawiatury mechanicznej są przełączniki. Te w Cooler Master CK530 są w stanie wytrzymać 50 milionów naciśnięć każdy. Producent zastosował tu switche marki Gateron, do wyboru: czerwone, niebieskie lub brązowe. Wysokiej jakości przełączniki mają stanowić o precyzji obsługi, tak samo jak układ sterujący klawiaturą. W tym przypadku zastosowano procesor ARM Cortex M3. Pozwala on na osiągnięcie częstotliwości próbkowania na poziomie 1000 Hz, a w połączeniu z szybkimi przełącznikami uzyskuje czas odpowiedzi ledwie 1 ms.

Obudowa CK530 jest krótsza niż w przypadku klawiatur standardowych rozmiarów. Uzyskano ten efekt pozbawiając całą konstrukcję bloku numerycznego - zwykle nieistotnego z perspektywy gracza. Jednocześnie skupiono się na głównych klawiszach. Są duże, stabilnie osadzone w aluminiowej konstrukcji, oznaczone nieścieralnymi znakami.

Całością można zarządzać od razu bez udziału dodatkowego oprogramowania, choć nic nie stoi na przeszkodzie aby takowe wykorzystać. Sterowanie podświetleniem, czy makrami może być realizowane w pełni dzięki pomysłowym skrótom klawiszowym. To rozwiązanie szybsze, a po pewnym przyzwyczajeniu bardziej wygodne.

Klawiatura Cooler Master CK530 kosztuje ok. 315 zł.

Dane techniczne:

• Przełączniki: Gateron

• Materiał: Plastik / Aluminum

• Kolor: Gunmetal

• LED Color RGB

• Częstotliwość próbkowania: 1000 Hz

• Czas odpowiedzi: 1ms / 1000Hz

• Długość kabla 1,8m

• Wymiary: 38 x 13,5 x 4 cm