Bezprzewodowe zestawy słuchawkowe dla graczy HyperX Cloud Flight są teraz zgodne z PS5

HyperX, dział urządzeń peryferyjnych dla graczy w HP Inc. oraz lider branży gier i esportu, poinformował o wprowadzeniu na rynek bezprzewodowych zestawów słuchawkowych dla graczy HyperX Cloud Flight o szerszej zgodności z konsolami PlayStation®. Nowy model jest kompatybilny z konsolami PlayStation® 4 i PlayStation® 5. Udostępnia przy tym użytkownikom konsoli połączenie bezprzewodowe 2,4 GHz i wygodę, z której znane są produkty HyperX, oraz nawet 30 godzin1 bezprzewodowej pracy po jednym naładowaniu. Aby ułatwić kontrolę nad mikrofonem, w urządzenie wbudowano nowy, diodowy wskaźnik LED informujący o wyciszeniu mikrofonu.

Zestaw słuchawkowy HyperX Cloud Flight jest wyposażony na pałąku w trwałe, metalowe suwaki do regulacji i piankę zapamiętującą kształt ucha, która jest znakiem firmowym HyperX. Wszystko to zwiększa wygodę podczas wielogodzinnego grania. Cloud Flight ma też przetworniki o średnicy 50 mm zapewniające niezwykłe wrażenia dźwiękowe podczas gier i nauszniki o zamkniętej konstrukcji, które obracają się w zakresie 90°, co pozwala graczom oprzeć słuchawki na karku lub ramionach między poszczególnymi partiami rozgrywki.

„Z dumą rozwijamy naszą ofertę zestawów słuchawkowych dla graczy i wprowadzamy nowe opcje, które dostarczają użytkownikom konsoli niezwykłych wrażeń” — mówi Bianca Walter, Business Manager w HyperX. „Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy Cloud Flight to eleganckie urządzenie w czarnym kolorze pasującym do konsoli Sony PS5™ i PS4™. Zapewnia przy tym użytkownikom komfort i styl, z jakich znane są produkty HyperX”.

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy dla graczy HyperX Cloud Flight ma zasięg 20 metrów2 i działa po naładowaniu przez nawet 30 godzin1. Produkt posiada wygodne, wbudowane elementy sterujące, które umożliwiają dostosowywanie efektów LED, wyciszanie mikrofonu, włączanie/wyłączanie i regulację głośności. Odłączany mikrofon z funkcją tłumienia hałasu i diodowym wskaźnikiem LED informującym o wyciszeniu pomaga graczom komunikować się z kolegami z drużyny.

Dostępność

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy dla graczy HyperX Cloud Flight jest już dostępny. Cena sugerowana przez producenta wynosi 549 PLN. Więcej informacji na temat urządzenia można znaleźć na stronie internetowej poświęconej zestawom słuchawkowym HyperX Cloud Flight. Ceny na stronie HyperXgaming.com mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny detaliczne mogą być inne.