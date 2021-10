HyperX rozszerza swoją ofertę produktów z oficjalnym certyfikatem Xbox o bezprzewodowy zestaw słuchawkowy CloudX Stinger Core Wi

HyperX, dział urządzeń peryferyjnych dla graczy w HP Inc. oraz lider branży gier i esportu, poinformował o dostępności swojego najnowszego zestawu słuchawkowego z oficjalnym certyfikatem Xbox — bezprzewodowego zestawu słuchawkowego dla graczy CloudX Stinger CoreTM. To bezprzewodowe urządzenie wyposażono w przetworniki o średnicy 40 mm oraz zaprojektowano z myślą o optymalizacji dźwięku przestrzennego Windows Sonic pod kątem gier uruchamianych na konsolach Xbox Series X/S i Xbox One.

Bezprzewodowa wersja zestawu słuchawkowego CloudX Stinger Core ma bezpośrednie połączenie bezprzewodowe z konsolą Xbox, wystarczy więc nacisnąć jeden przycisk, aby uzyskać wysokiej jakości dźwięk. Urządzenie wykorzystuje przetworniki o średnicy 40 mm, które w połączeniu z funkcją Windows Sonic pozwalają całkowicie zanurzyć się podczas gry w czystym dźwięku z podbiciem basów.

„Bardzo cieszymy się z rozszerzenia naszej oferty produktów z certyfikatem Xbox o bezprzewodowy zestaw słuchawkowy dla graczy CloudX Stinger Core” — mówi Bianca Walter, Business Manager

w HyperX w regionie EMEA. „Jako rozwiązanie bezprzewodowe urządzenie to zapewnia graczom i fanom marki HyperX pełną swobodę oraz wygodę i dźwięk, których oczekują od naszych produktów”.

Lekka konstrukcja (zestaw CloudX Stinger Core waży tylko 275 gramów) i nauszniki z miękkimi poduszkami dbają o komfort podczas długich rozgrywek. Ten zestaw słuchawkowy z oficjalnym certyfikatem Xbox został wyposażony w szereg użytecznych funkcji, takich jak możliwość optymalnego dopasowania nauszników obracających się w zakresie 90°, wygodny regulator głośności umieszczony na nauszniku, mikrofon z funkcją tłumienia hałasu wyciszany przez odchylenie go do góry oraz metalowe suwaki do regulacji.

Zasięg bezprzewodowy urządzenia wynosi 20 metrów1, a czas pracy po naładowaniu nawet 17 godzin2.

Dostępność

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy dla graczy HyperX CloudX Stinger Core będzie dostępny w sklepie HyperX na region EMEA oraz w punktach sprzedaży detalicznej i internetowej partnerów. Sugerowana cena producenta wynosi 449 PLN. Więcej informacji o produktach z oficjalnym certyfikatem Xbox można znaleźć na stronie poświęconej urządzeniom HyperX zaprojektowanym z myślą o konsolach Xbox. Ceny na stronie HyperXgaming.com mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny detaliczne mogą być inne.

Ze względu na aktualną sytuację związaną z epidemią koronawirusa COVID-19, produkty oraz przesyłki realizowane przez HyperX mogą zostać opóźnione. Firma podejmuje wszelkie możliwe działania, aby razem z partnerami zminimalizować potencjalne efekty tej sytuacji na naszych klientów, a także zapewnić pełną dostępność produktów oraz przesyłki na czas.