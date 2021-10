D-Link wprowadza na rynek router Smart EAGLE PRO Wi-Fi 6 AI

D-Link, światowy lider w rozwiązaniach sieciowych, wprowadza na rynek smart router EAGLE PRO AI AX1500 R15. Nowe urządzenie D-Linka łączy najnowszą technologię Wi-Fi 6 z algorytmami sztucznej inteligencji, zapewniając bardzo duży zasięg sieci i szybkie połączenia. Sieć utworzona przez R15, która jest stale optymalizowana, sprawdzi się w domach oraz małych biurach.

Szybkie połączenia do 1500 Mb/s w dwóch zakresach udostępnianie przez smart router EAGLE PRO AI AX1500 R15 oznaczają wydajnie działające Wi-Fi o większej stabilności i pokryciu zasięgiem do 230 m2. Niezawodna sieć z minimalnymi zakłóceniami to idealne rozwiązanie umożliwiające komfortowe korzystanie z połączeń bezprzewodowych.

Połączenie Wi-Fi 6 z algorytmami AI, jak też modulacja 1024 QAM, MU-MIMO, oraz OFDMA, zapewniają szybkie połączenia, duży zasięg oraz niezrównaną wydajność działania sieci. Wbudowana funkcja AI Wi-Fi Optimiser stale monitoruje kanały Wi-Fi w poszukiwaniu pasma z najmniejszymi zakłóceniami, udostępniając najlepsze możliwe połączenie. Jednocześnie funkcja AI Traffic Optimiser priorytetyzuje najważniejsze przesyłane dane, co przekłada się na płynne działanie połączeń oraz stabilność. Natomiast AI Parental Control zapewnia elastyczność w kontroli aktywności dzieci online, przez cały czas czuwając nad bezpieczeństwem.

Router jest łatwy w konfiguracji i zarządzaniu. Umożliwia utworzenie sieci mesh przy użyciu wzmacniaczy sygnału AI Mesh (E15) lub systemów mesh (M15-2 oraz M15-3), które będą dostępne w czwartym kwartale tego roku. Dostępna jest też funkcja AI Mesh Optimiser, dbająca o silne połączenia między węzłami sieci mesh, a unikalna technologia formowania wiązki zapewnia płynne i stabilne połączenia Wi-Fi.

Zarządzanie siecią Wi-Fi jest wyjątkowo łatwe dzięki integracji AI Assistant. To narzędzie stale diagnozuje sieć i monitoruje użycie danych oraz wysyła zalecenia i cotygodniowe raporty za pośrednictwem aplikacji EAGLE PRO AI. R15 jest kompatybilny z Asystentem Google i Amazon Alexa, co umożliwia łatwe i wygodne zarządzanie siecią za pomocą poleceń głosowych.