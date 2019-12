Asustor zaprezentował Lockerstor 10 AS6510T - NAS stworzony dla biznesu

Dysk sieciowy Lockerstor 10 to nowość Asustora skierowana do środowisk korporacyjnych. NAS oznaczony symbolem AS6510T ma zapewniać wysoką wydajność, niezawodność i bezpieczeństwo informacji, jednocześnie pozwalając na łatwe skalowanie i dostosowanie do bieżących potrzeb.

Asustor Lockerstor 10 AS6510T jako jeden z pierwszych, obok Lockerstora 8, umożliwia transfer danych z prędkością do 20 Gbps. Tak wysoką przepustowość uzyskano dzięki instalacji duetu kart sieciowych Ethernet firmy Intel (10 Gbps) i funkcji agregacji łączy. Na pokładzie znalazły się także dwa kolejne interfejsy sieciowe 2,5 GbE firmy Realtek, które także można spiąć w tandem i uzyskać przepustowość rzędu 5 Gbps.

Sercem NAS-a Asustor Lockerstor 10 AS6510T jest 4-rdzeniowy układ Intel Atom C3538. Współpracuje on z 8 GB DDR4 RAM, którą da się łatwo rozszerzyć do 32 GB. Uzupełnieniem jej może być pamięć podręczna w formie dysków SSD. Dodatkowo Lockerstor 10 wyposażono w dwa sloty na karty M.2, w których można osadzić szybkie nośniki NVMe.

Rozwiązanie skrojone na miarę

Dysk sieciowy Asustor Lockerstor 10 pozwala na instalację nawet 10 dysków o pojemności 16 TB każdy. Nośniki można wymieniać “w locie”, bez wyłączania urządzenia (hot swapping), a zgromadzone na nich dane chronić poprzez szyfrowanie (AES 256-bit). Dyski mogą pracować w ramach macierzy (RAID 0/1/5/6/10), jako JBOD lub pojedyncze napędy. Dostęp do urządzenia można zabezpieczyć poprzez dwuskładnikową weryfikację (2FA) oraz ograniczenie liczby nieudanych prób logowania.

Jak przystało na sprzęt adresowany do firm, Asustor Lockerstor 10 pozwala na łatwą integrację z istniejącą infrastrukturą IT, dzięki obsłudze iSCSI/IP-SAN oraz NFS. Urządzenie współpracuje także z popularnymi rozwiązaniami wirtualizacyjnymi - Citrix, VMware i Hyper-V. Dodatkowo w sklepie AppCentral administratorzy znajdą blisko 300 aplikacji, które pozwalają rozszerzyć funkcjonalność dysku NAS zgodnie z preferencjami.

Dysk NAS Asustor Lockerstor 10 AS6510T ma kosztować około 5100 zł. W polskich sklepach powinien pojawić się jeszcze w tym roku.

Dane techniczne:

• procesor: Intel Atom C3538 2.1GHz (4 rdzenie)

• pamięć RAM: 8GB DDR4 SO-DIMM (rozszerzalna do 32GB)

• łączność sieciowa:

o dwa porty Ethernet Intel 10 Gbps

przepustowość przy wykorzystaniu agregacji łączy do 2348 MB/s przy odczycie i do 1040 MB/s przy zapisie

o dwa porty Ethernet Realtek 2,5 Gbps

przepustowość przy wykorzystaniu agregacji łączy do 565 MB/s przy odczycie i do 553 MB/s przy zapisie

• 2 porty USB 3.2 Gen 1 (jeden z przodu, drugi z tyłu obudowy)

o Wsparcie dla funkcji one-touch backup

• Obsługa wymiany podzespołów bez restartowania urządzenia (hot swapping)

• Obsługa szyfrowania AES-256

• Obsługa migawek przy systemie plików Btrfs

• Obsługa pamięci podręcznej SSD (2 sloty M.2)

• Obsługa trybów RAID 0/1/5/6/10, JBOD i pojedynczych dysków

• Możliwość instalacji 10 nośników 3,5” i 2,5” SATA III o pojemności do 16 TB

• Obsługa migracji systemów

• Wsparcie dla funkcji wybudzania Wake on LAN i Wake on WAN