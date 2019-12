Punkt dostępowy Covr AC2200 Tri-Band Whole Home Mesh Wi-Fi D-Linka z ochroną McAfee

D-Link, globalny producent sprzętu sieciowego, poszerzył rodzinę urządzeń ze wsparciem McAfee o COVR-2202 - AC2200 Tri-Band Mesh Wi-Fi. Dzięki temu bardzo szybka sieć WiFi z pokryciem sygnałem w całym domu jest dodatkowo chroniona przez rozwiązanie wiodącego producenta systemów antywirusowych.

Zintegrowana ochrona McAfee jest objęta pięcioletnią licencją Secure Home Platform oraz dwuletnią McAfee LiveSafe Protection. Zapewnia całkowitą ochronę każdemu urządzeniu połączonemu z siecią domową. Mechanizm Global Threat Intelligence firmy McAfee wykrywa i blokuje pojawiające się zagrożenia i podatności. Natomiast rozbudowana ochrona rodzicielska strzeże dzieci przed nieodpowiednimi treściami w Internecie. Użytkownicy, którzy już korzystają z COVR-2202 mogą dodać zabezpieczenia McAfee do swoich urządzeń poprzez aktualizację oprogramowania.

Wprowadzenie nowej funkcji to element szerszej strategii wyposażania urządzeń D-Linka – routerów i domowych rozwiązań WiFi w ochronę McAfee, która obejmuje także niedawno wprowadzone do sprzedaży routery z rodziny EXO Smart Mesh (DIR-1960, DIR-2660 oraz DIR-3060).

McAfee Secure Home Platform daje użytkownikom całkowitą kontrolę nad urządzeniami i zapewnia natychmiastowe powiadomienie o zagrożeniach umożliwiające podjęcie odpowiednich działań. Ochrona obejmuje wszystkie urządzenia próbujące nawiązać połączenie ze stwarzającym zagrożenie adresem, niezidentyfikowanymi urządzeniami usiłującymi połączyć się z chronioną siecią oraz blokadę połączeń każdego nowego urządzenia. Punkt dostępowy COVR współpracuje też z Amazon Alexa, co umożliwia kontrolę sieci za pomocą komend głosowych. Dzięki tej funkcji użytkownicy mogą wygodnie monitorować swoją sieć, blokować urządzenia i otrzymywać powiadomienia o jej statusie. W ramach dwuletniej licencji McAfee LiveSafe™ można instalować oprogramowanie zabezpieczające na nieograniczonej liczbie komputerów, tabletów oraz smartfonów.

COVR-2202, który współpracuje z już zainstalowanymi w domu routerami, rozszerza zasięg sieci w całym domu. Każdy punkt tworzy strefę szybkiego WiFi, dzięki czemu użytkownicy bez problemów mogą korzystać z zasobożernych aplikacji w każdym miejscu domu.

Wbudowana w COVR funkcja Smart Roaming automatyczne nawiązuje połączenia bez konieczności buforowania. Natomiast Smart Steering służący do strumieniowania mediów i internetowych rozmów głosowych zapewnia płynność i brak opóźnień, nawet podczas przechodzenia między pomieszczeniami.

Zestaw COVR składa się z dwóch wydajnych punktów dostępowych AC2200 Tri-Band Covr, eliminując tzw. martwe strefy WiFi i udostępniające szybką sieć bezprzewodową w domach o powierzchni do 550 m2.

Główne funkcje COVR-2202:

• Tri-Band AC2200 – dwa zakresy 5GHz i jeden 2.4 GHz z transferem bezprzewodowym odpowiednio do 866 Mbit/s oraz 400 Mbit/s

• Smart Backhaul – dedykowane pasmo 5GHz dla ruchu backhaul komunikacji między urządzeniami Covr, co przekłada się na optymalizację przepustowości w całej sieci Wi-Fi

• Smart Roaming – automatycznie łączy urządzenia z najsilniejszym sygnałem podczas przechodzenia z pokoju do pokoju i eliminuje konieczność ponownego logowania się do sieci.

• Technologia MU-MIMO – umożliwia korzystanie z szybkich połączeń WiFi i obsługuje wiele podłączonych urządzeń mobilnych.

• Rozbudowa sieci - Covr to rozwiązanie skalowalne. Jeśli konieczne jest rozszerzenie zasięgu sieci, wystarczy dołączyć dodatkowy punkt dostępowy Covr.

Dostępność i cena

Więcej informacji o dostępności produktu można uzyskać w warszawskim biurze D-Linka.