HTC U Ultra - smartfon z 128 GB pamięci

Firma HTC wprowadzi do Europy specjalną, lepszą wersję smartfona U Ultra, który będzie wyposażony w 128 GB pamięci na pliki. Do tej pory wiedzieliśmy, że na Starym Kontynencie będzie sprzedawana wersja z 64 GB.



Poza tym nowy model ma otrzymać także szafirowe szkło zamiast Gorilla Glass 5. Telefon to flagowy produkt tajwańskiego producenta, który będzie posiadał ekran 5,7 cala o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli, dodatkowy ekran z powiadomieniami, procesor Snapdragon 821, grafikę Adreno 530, 4 GB pamięci RAM, aparat cyfrowy 12 MPix z tyłu, kamerkę 16 MPix na froncie, baterię o pojemności 3000 mAh z Quick Charge 3.0 oraz system operacyjny Android 7.0 Nougat.



Nowa wersja U Ultra z 128 GB i szafirowym szkłem ma być sprzedawana w Europie od 18 kwietnia. Niestety telefon będzie kosztował aż 849 euro, czyli o 150 euro więcej niż model z Gorilla Glass 5 i 64 GB miejsca na pliki.