Asus ROG Chimera - nowy laptop

Do sklepów trafią w tym roku także nowe laptopy firmy Asus z wyświetlaczami o odświeżaniu 144 Hz. Przypomnijmy, że wcześniej producent ten wprowadził na rynek notebooki z panelem 120 Hz.



Asus ROG Chimera to sprzęt, który pokazano w czasie targów IFA. Posiadać ma on 17,3 calowy ekran, który nie imponuje rozdzielczością, ale właśnie odświeżaniem, które jak na laptopy jest rekordowe. Jego czas reakcji wynosi 7 ms. Mamy tutaj także technikę G-Sync, co ma zapewni bardzo płynny obraz. Pod maską zamontowano wydajny procesor Intel Core i7-7820HK z opcją podkręcania i kartę graficzną GeForce GTX 1080. Całość została zamknięta w pokaźnej obudowie z dużymi otworami wentylacyjnymi. Gracz będzie zadowolony także z pełnowymiarowej, mechanicznej klawiatury z podświetleniem Aura i wbudowanym bezprzewodowym nadajnikiem do pada Xbox, którego jednak musimy kupić osobno.



Nie wiemy kiedy Asus ROG Chimera trafi do sklepów i jaka będzie jego cena.