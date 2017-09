Nowe laptopy 2 w 1 od Asusa

Firma Asus poszerzyła swoją ofertę konwertowanych urządzeń, które należą do rodziny ZenBook Flip i VivoBook. Są to urządzenia przeznaczone dla osób, które mniej grają, a potrzebują komputera do wszechstronnych działań.



Jednym z nowych komputerów będzie ZenBook Flip 14 o grubości 13,9 mm i wadze 1,4 kilograma. Otrzyma on kartę graficzną GeForce MX150, która zapewne nie jest idealne do gier, ale sprawdzi się przy mniej wymagających działaniach. Poza tym w środku zastosowano czterordzeniowy procesor Intel Core ósmej generacji, do 16 GB pamięci RAM, 512 GB dysk twardy PCI x4 SSD oraz baterię, która pozwoli na 13 godzin pracy bez ładowania. Obraz wyświetlany jest na ekranie 14 cali o rozdzielczości 1080p. Całość pracuje pod kontrolą Windowsa 10.





ZenBook Flip 15 to laptop z ekranem 15,6 cala, który będzie najwydajniejszym przedstawicielem tej serii. Pod maską skrywa procesor Intel Core i7 Kaby Lake Refresh, grafikę GTX 1050, dysk HDD 2 TB lub 512 GB SSD, wspiera obsługę za pomocą rysika, a także oferuje USB typu C, Thunderbolt 3 i głośniki Harmon Kardon.





Ostatni ciekawy produkt to VivoBook S14, który jest lekki i cienki, a także całkiem wydajny. Zastosowano tutaj ekran 14 cali Full HD, procesor Intel Core i7-8550U, grafikę GeForce MX150 i do 16 GB pamięci RAM. Całość zamknięta jest w obudowie 13-calowego notebooka, który ma grubość 18,8 mm i waży tylko 1,3 kilograma.





Asus nie ujawnił jeszcze daty premiery swoich urządzeń, ani ich cen.