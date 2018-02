ASRock X370 Pro4 - nowa płyta główna

Firma ASRock wprowadziła do swojej oferty nowy model płyty głównej, która powinna zainteresować głównie zwolenników niekonwencjonalnego wyglądu. Na jej laminacie znajdziemy gniazdo AM4, chipset X370 oraz cztery sloty pamięci RAM (do 64 GB i 3200 MHz).



ASRock X370 Pro4 zapewnia nam 9-fazową sekcję zasilania, która ma sprostać nawet podkręconym procesorom Ryzen. Producent podaje jednak, że TDP nie powinno wynosić ponad 95 W. Płyta posiada także dwa gniazda PCIe 3.0 x16, cztery PCIe 2.0 x1, sześć złączy SATA 6 Gbps, port Ultra M.2 (PCIe) oraz M.2 (SATA). Warto wspomnieć także o układzie audio Realtek ALC892, karcie sieciowej Realtek RTL8111GR, możliwości wyprowadzenia na panel frontowy czterech portów USB 2.0 i dwóch USB 3.1 Gen1. Z tyłu znajdujemy złącze PS/2, trzy wyjścia wideo (D-Sub, DVI-D, HDMI), dwa porty USB 2.0, pięć USB 3.1 Gen1 Typu A, jeden typu C, RJ-45 i złącza audio.



Model ten powinien pojawić się w sklepach w najbliższych tygodniach. Niestety cena nie została jeszcze ujawniona.