HDPlex H3 V2 - nowa obudowa HTPC

Firma HDPlex wprowadziła do swojej oferty nowy model obudowy H3 V2, która pozwoli na stworzenie bezgłośnego komputera klasy HTPC. Urządzenie ma wymiary 270 x 264 x 93 mm i waży 5,5 kilograma.



W środku znajdziemy miejsce dla płyty głównej w formacie mini ITX oraz niskoprofilowej karty graficznej, która może zajmować maksymalnie jeden slot. HDPlex H3 V2 posiada miedzianą podstawkę i osiem ciepłowodów 6 mm, które także wykonano z miedzi. To właśnie one mają przenosić ciepło na obudowę, która zrobiona jest z aluminium. Producent podaje, że jego sprzęt jest w stanie poradzić sobie ze schłodzeniem CPU o TDP wynoszącym maksymalnie 80 W. W środku zmieścimy także cztery dyski SSD o grbości 7 mm.



HDPlex H3 V2 kosztuje 200 euro.