AMD Ryzen 5 2600 - testy wydajności

Do bazy danych programu Geekbench trafiły wyniki procesora Ryzen 5 2600. Model ten pojawi się w sklepach w kwietniu bieżącego roku. Uzyskane rezultaty były do przewidzenia i nie można mówić tutaj o niczym zaskakującym.



AMD Ryzen 5 2600 to jednostka sześciordzeniowa i dwunastowątkowa, która taktowana jest zegarem 3,4 GHz (do 3,8 GHz w trybie Turbo). W tym wypadku zegar został podniesiony o 200 MHz w stosunku do procesora Ryzen 5 1600. Wyniki tego drugiego procesora wynoszą 3894 punkty w Geekbench w teście jednowątkowym oraz 17418 punktów w teście wielowątkowym.



Ryzen 5 2600 może pochwalić się wyższą wydajnością, co widzicie na obrazku. Osiągnął on 4269 punktów oraz 20102 punktów. Z tego wynika, że pierwszy rezultat jest lepszy o 9,6 procent, a drugi aż o 15 procent. Maksymalne taktowanie nowego procesora jest o 5,56% wyższe w stosunku do poprzednika. Niestety nie znamy dokładnych podzespołów platformy testowej, więc trudno wyciągać daleko idące wnioski.



Jeżeli chodzi o możliwości podkręcania to niestety w przypadku obecnej serii trudno jest przekroczyć granicę 4-4,1 GHz. Mamy nadzieję, że teraz będzie lepiej, chociaż zapowiadano zaledwie 10%, co powinno dać maksymalnie 4,4 GHz.