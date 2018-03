ARCHOS Safe-T mini: sprzętowy portfel do kryptowalut

Na targach MWC 2018 w Barcelonie firma ARCHOS zaprezentuje Safe-T mini – bezpieczny, sprzętowy portfel dla posiadaczy Bitcoinów oraz innych kryptowalut. To niewielkie urządzenie pozwala na generowanie oraz przechowywanie prywatnych kluczy na fizycznym nośniku. Chroni środki finansowe przed hakerami i minimalizuje ryzyko związane z przeprowadzaniem transakcji za pomocą wybranej kryptowaluty.



Najbezpieczniejsza forma portfela kryptowalut

ARCHOS Safe-T mini to profesjonalne rozwiązanie dla entuzjastów kryptowalut, zwiększające bezpieczeństwo ich środków. Urządzenie chroni prywatne klucze, tworząc dodatkową fizyczną barierę przed cyberprzestępcami i złodziejami. Sprzętowy portfel został zaprojektowany przez inżynierów firmy ARCHOS, a cały proces produkcyjny urządzenia odbywa się we Francji.

Firma ARCHOS jest członkiem klastra biznesowego SYSTEMATIC PARIS-REGION – grupy francuskich przedsiębiorstw, które promują najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa. Doświadczenia związane z partnerstwem z firmami takimi jak Secure-IC, Gemalto, OCamIPro zostały wykorzystane przy tworzeniu Safe-T mini.

Sprzętowy portfel kryptowalut ARCHOS chroniony jest przez kod PIN (od 4 do 9 cyfr) ustalany przez użytkownika. Prywatne klucze przechowywane są offline na fizycznym nośniku, a przeprowadzenie transakcji wymaga podłączenia portfela do komputera, smartfonu lub tabletu za pomocą przewodu USB. Dane każdej transakcji wyświetlane są na ekranie OLED, a użytkownik każdorazowo musi ją zatwierdzić za pomocą przycisku na obudowie portfela. W przypadku uszkodzenia, zaginięcia lub kradzieży Safe-T mini, jego właściciel ma możliwość przywrócenia swojego portfela za pomocą tzw. recovery seed (ziarenka odzyskiwania).



Co oferuje ARCHOS Safe-T mini?

• Fizyczne zabezpieczenie: możliwość trzymania prywatnego klucza offline, a więc z dala od zagrożeń, na które zwykle narażone są portfele mobilne lub przeglądarkowe. Portfel Safe-T mini należy podłączyć do komputera lub urządzenia mobilnego przewodem USB, aby można było zrealizować transakcję kryptowalutą.

• Zabezpieczenie cyfrowe: konieczność ustawienia indywidualnego kodu PIN dla użytkownika. ARCHOS Safe-T mini weryfikuje tożsamość posiadacza portfela, więc nawet w przypadku zgubienia lub kradzieży uniemożliwia osobom trzecim przechwycenie zapisanego na urządzeniu prywatnego klucza.

• Ekran OLED: wyświetla informacje związane z przeprowadzaną transakcją, dając użytkownikowi możliwość sprawdzenia danych przed finalnym potwierdzeniem transakcji.

• Przyciski fizyczne: użytkownik każdorazowo potwierdza transakcję naciskając przycisk na urządzeniu.

Dostępność i cena

Sprzętowy portfel do kryptowalut ARCHOS Safe-T mini swoją premierę będzie miał na targach MWC 2018 w Barcelonie, w dniach 26 lutego – 1 marca. Na rynku zadebiutuje w czerwcu, w cenie 49,99 Euro. W ramach partnerstwa firm ARCHOS oraz DomRaider Group, dostępna będzie również specjalna edycja Safe-T mini.