Jak zawodowi fotografowie mogą ułatwić sobie pracę?

Dysk zawodowego fotografa wypełniony jest tysiącami zdjęć. W jaki sposób zadbać o ich bezpieczeństwo, a także ułatwić udostępnianie i zarządzanie wszystkimi plikami? Asustor podpowiada: zainwestować w dysk sieciowy NAS.

Dzięki NAS-owi fotograf ma stały dostęp do swoich prac – to w dużej mierze zasługa funkcji EZ Connect, pozwalającej na zdalne połączenie z dyskiem sieciowym z każdego miejsca i o każdej porze. Asustor stara się również maksymalnie uprościć tworzenie galerii czy udostępnianie plików. W ten sposób fotograf może w każdej chwili pochwalić się swoim portfolio lub przesłać klientowi zlecone zdjęcie – odbiorca może z kolei zostawiać komentarz pod fotografią. Trzymanie zdjęć na NAS-ie przydaje się także w sytuacji, gdy ktoś zyskał prawo do korzystania z danej fotografii, ale nie kupił jej na wyłączność.



Nowe NAS-y Asustora oferują też wsparcie dla technologii hot-swap, umożliwiającej wyciągnięcie dysku twardego ze zdjęciami bez konieczności wyłączania urządzenia. Fotograf nie będzie się też musiał obawiać, że jego cenna kolekcja wyparuje z dysku, bowiem każdy NAS oferuje możliwość regularnego tworzenia kopii zapasowych. Same dane są zresztą zabezpieczone przy pomocy 256-bitowego szyfrowania AES.



O wszystkich tych rozwiązań Asustor mówił na targach WPPI 2018. Impreza odbyła się pod koniec lutego w Las Vegas. W trakcie eventu producent zaprezentował m.in. NAS-y AS4004T i AS6404T, promowane właśnie jako idealne rozwiązania dla zawodowych fotografów.