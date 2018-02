Asus Gladius II Origin - nowy gryzoń

Firma Asus poszerzyła swoją ofertę urządzeń wskazujących o trzecią wersję myszy Gladius, która będzie teraz występowała pod nazwą Asus Gladius II Origin. Model ten otrzyma sensor o maksymalnej rozdzielczości 12000 DPI.



Zastosowano tutaj mikroprzełączniki firmy Omron. Co ciekawe jeden z nich to Omron D2FC-F-K, a drugi Omron D2F-01F. Oferują one różną oporność kliknięć. W sumie urządzenie posiada pięć przycisków, na które składają się dwa główne, dwa boczne i guzik w rolce. Do tego mamy dodatkowy przełącznik do zmiany DPI. Jak widzicie mysz ma gumowane boczne panele, odłączany kabel USB z oplotem, mechanizm otwierania obudowy np. do wymiany przełączników oraz podświetlenie LED ze wsparciem dla Asus Aura Sync.



Wymiary myszy to 126 x 67 x 45 mm, a jej waga to 110 gramów. Model ten kosztuje obecnie 99 dolarów.