Tt eSports Poseidon Z illuminated – test klawiatury

Firma Tt eSports przyzwyczaiła nas do tego, że potrafi sprostać wymaganiom rynku i posiada w swojej ofercie urządzenia, które posiadają rzesze zwolenników. W jej portfolio nie brakuje kilku bardzo ciekawych modeli klawiatur dla graczy, a jednej z nich przyjrzymy się dzisiaj bliżej. Jest to sprzęt wyposażony w przełączniki mechaniczne, który oferuje stonowany design i dużą funkcjonalność. Jeżeli jesteście ciekawi czy warto wydać na nią około 400 złotych i co w tej cenie otrzymamy to zapraszamy Was do dalszej lektury.

Klawiatura została zapakowana w specyficzne dla tego producenta opakowanie. Mamy tutaj dobrze znaną nam kolorystykę. Na froncie umieszczono zdjęcie urządzenia na tle niebieskich błyskawic, oprócz tego mamy tutaj istotne informacje jak np. zastosowanie niebieskich przełączników. Na odwrocie producent przedstawia nam działanie klawiszy funkcyjnych. Dowiadujemy się, że F1-F7 służą do obsługi multimediów, a F11-F12 odpowiadają za regulację podświetlenia. Do ich aktywacji musimy wcisnąć klawisz Fn. Poza tym Tt eSports podkreśla obecność przycisku umożliwiającego zablokowanie przycisku Windows (nie wyjdziemy przypadkowo z gry). W komplecie poza tytułową klawiaturą znajdziemy także dokumentację.

W środku klawiatura Tt eSports Poseidon Z illuminated jest dobrze zabezpieczona. Po jej rozpakowaniu od razu rzuca się w oczy dosyć minimalistyczny design. Jej rozmiar nie jest zbyt duży (440 x 133 x 37 mm), bowiem producent nie wyposażył jej w dodatkowe klawisze do zmiany profili czy makra. Obudowa posiada lekko zaokrąglone krawędzie, również same klawisze nie mają ostrych narożników. Wydają się nawet nieznacznie mniejsze niż w innych klawiaturach i nieco wklęsłe. Poszczególne rzędy umieszczone są na różnej wysokości – ten ze spacją jest najniżej, a każdy kolejny (poza ostatnim) nieco wyżej.

Obudowa urządzenia jest pokryta warstwą czegoś na wzór gumo-plastiku. To sprawia, że nie są one ani śliskie, ani chropowate. Dzięki temu nasze palce nie powinny się zsuwać, chociaż to także nie jest idealna przyczepność z jaką mieliśmy już do czynienia w przypadku konkurencji. Nie znajdujemy tutaj dodatkowych przycisków oprócz jednego przełącznika w prawym, górnym rogu, który służy do blokady klawisza Windows. Obok niego mamy jeszcze dwie diody, które informują nas o aktywności przycisków NumLock, CapsLock i ScrollLock.

Tt eSports Poseidon Z illuminated jest podświetlana niebieskimi diodami LED. Mamy do wyboru cztery poziomy iluminacji. Ten najjaśniejszy może okazać się już dosyć męczący, ale na szczęście można to zmienić. Model ten wyposażony został w mechaniczne przełączniki typu Blue, które mają wytrzymać do 50 milionów kliknięć i zapewniają informację zwrotną w momencie ich aktywacji. Do ich wyzwolenia potrzebujemy siły 50g, a opór wyczuwa się już w połowie skoku. Kliknięcie wydaje charakterystyczny dźwięk. Nie jest on szczególnie głośny, więc granie nawet w nocy powinno być możliwe. Mamy tutaj próbkowanie na poziomie 1000 Hz, co jest standardem w tego typu urządzeniach.

Klawiatura spoczywa na biurku bardzo stabilnie, bowiem na spodzie umieszczono aż pięć antypoślizgowych stopek i dwa gumowane podwyższenia. Przyczepność jest bardzo dobra. Poza tym widzimy tutaj także system do aranżacji kabla, dzięki czemu możemy go ułożyć w dogodny sposób.

Kabel o długości 1,8 metra został powleczony gumą (zabrakło materiałowego oplotu). Na jego końcu znajdujemy wtyczkę USB z pozłacanymi wtykami.