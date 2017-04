Razer Ornata Chroma – test klawiatury

Do tej pory przyglądaliśmy się najczęściej klawiaturom mechanicznym, które w ostatnim czasie zyskały niesamowitą popularność. Nie można jednak zapominać o modelach membranowych, które są jednak mniej wytrzymałe, wolniejsze i gorzej się na nich grach. Niestety mechaniki są zdecydowanie droższe i głośniejsze. Firma Razer postanowiła połączyć zalety tych obu technologii i przygotowała produkt o nazwie Ornata Chroma, czyli klawiaturę hybrydową. Czy model ten rzeczywiście wprowadza innowacyjne rozwiązania i pozwoli nam sporo zaoszczędzić nie rezygnując z doskonałej wydajności? Sprawdziliśmy to. Zapraszamy do lektury.

Klawiatura marki Razer przyjechała do nas zapakowana w czarno-zielone pudełko, na którym mamy niewielki otwór przez który możemy sprawdzić jak pracują klawisze. Poza tym producent umieścił na froncie duże zdjęcie sprzętu, a na odwrocie opisał jego najważniejsze cechy.

Jak już wspomnieliśmy mamy do czynienia z urządzeniem hybrydowym, czyli połączeniem technologii membranowej i przełączników mechanicznych. Ta pierwsza jest wszystkim dobrze znana, bo na co dzień korzystamy z niej w biurowych komputerach. Druga natomiast uwielbiana jest przez graczy, którzy cenią sobie precyzję i krótki czas reakcji. Dla tej grupy odbiorców cicha praca ma mniejsze znaczenie. Razer postanowił połączyć te dwa światy, przez co przygotował Ornata Chroma, która ma zapewnić miękkie opadanie klawisza z zachowaniem dużej wydajności.

Do tej pory niejedna firma próbowała wyciszyć model mechaniczny lub poprawić szybkość pracy membranowca. Razer przygotował coś zupełnie innego, autorskiego. Z najnowszej klawiatury mają być zadowoleni nie tylko gracze, ale także pracownicy biur, copywriterzy czy użytkownicy domowi.

Sama klawiatura prezentuje się klasycznie. Nie ma tutaj miejsca dla dziwnych kształtów czy też wymyślnego designu. Jej kształt jest prosty, a kolor czarny. Jedynie nad sekcją numeryczną mamy panel z kilkoma diodami, które sygnalizują aktywność Caps Locka czy też trybu gry.

Ornata Chroma wyróżnia się głównie wysokością przycisków, jak i mechanizmem pod nimi ukrytym. Mamy tutaj kompromis pomiędzy niskimi klawiszami znanymi z urządzeń membranowych (jak np. w notebookach), a wysokimi przyciskami z mechaników. Okazuje się, że pracują one całkiem przyjemnie (o czym na kolejnej stronie), a czas reakcji wcale nie jest dużo gorszy, jak w modelach z przełącznikami Cherry MX. W dodatku nasze dłonie męczą się zdecydowanie mniej.

Jak przystało na serię Chroma mamy tutaj podświetlenie RGB. To staje się powoli standardem w nowych sprzętach dla graczy, chociaż u Razera zawsze wyglądało najlepiej. Producent projektuje swój sprzęt z dużymi szczelinami pomiędzy klawiszami, co sprawia, że świecąca dioda nie ma żadnych przeszkód, co powoduje lepszy efekt niż u konkurencji. Z drugiej strony osoby, które wolą bardziej zachowawczy wygląd mogą być lekko zawiedzione. Dobrze, że Ornata Chroma oferuje możliwość dosyć szczegółowej personalizacji, przez co przystosujemy podświetlenie do swoich potrzeb. Jasność możemy zmienić z poziomu samej klawiatury, natomiast styl iluminacji ustawimy w aplikacji Razer Synapse. Mamy tutaj do wyboru stałe podświetlenie jednym kolorem, reakcję na naciśnięcie przycisku czy też migotanie. Każdy powinien znaleźć coś dla siebie.