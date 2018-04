Rapoo V500S - rzut oka na klawiaturę

Na rynku dostępne są dla graczy różne modele klawiatur. W Polsce najczęstszym wyborem gracza jest obecnie sprzęt typu mechanicznego. Jako osoba, która uwielbia grać, przetestowałem klawiaturę mechaniczną firmy Ropoo. Czy sprawdzi się ona do grania oraz codziennego użytku? O tym dowiecie się w poniższej recenzji.

Rozmiar klawiatury jest mały, biorąc pod uwagę wielkość standardowych urządzeń, używanych przez zwykłych użytkowników. Wykonana jest z czarnego plastiku oraz elementów aluminiowych, przez co jest cięższa od innych modeli wyłącznie plastikowych. Dodatkowo posiada kontrastujący ze wszystkimi elementami pomarańczy pasek. Klawisze posiadają delikatne chropowate nasadki, a ich opis wykonany jest w ciekawej czcionce. Od spodu Rapoo V500S posiada nóżki podnoszące poziom klawiatury oraz gumki antypoślizgowe. Są to ważne udogodnienia, podczas długotrwałej gry, bądź zwykłego użytkowania. Taka ergonomiczna budowa urządzenia, sprawia, że klawiatura jest dostosowana do naszych potrzeb oraz dba o dobry stan naszych nadgarstków. Warto zauważyć, że kabel nie jest opleciony materiałem, lecz wykonany z naprawdę dobrej jakości gumy. Dodatkowym atutem, klawiatury jest podświetlenie jej w barwie pomarańczowej, możemy zmienić pulsację koloru, a nawet jej moc podświetlenia.