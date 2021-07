Patriot Viper V770 – recenzja klawiatury dla graczy

W ostatnim czasie szeroko rozumiany E-sport stał się niesamowicie popularny. Od lat obserwujemy jego rozwój, a liczba graczy powiększa się w bardzo dużym tempie. To prowadzi do zwiększenia się pobytu na sprzęt gamingowy. Dzięki temu kolejni producenci wchodzą na rynek i inwestują w niego przygotowując nowe produkty dla graczy. My jednak przyjrzymy się bardzo ciekawemu urządzeniu od znanej firmy Patriot, a mowa tutaj o klawiaturze Viper V770. Jeżeli jesteście ciekawi jak ten model sprawdza się w praktyce i czy warto zapłacić za tego mechanika ponad 500 złotych to zapraszamy do dalszej lektury.

Klawiatura przyjechała do nas zapakowana w duże, czarno-czerwone pudło na którym umieszczono liczne informacje o urządzeniu. Producent podkreśla zastosowanie podświetlenie RGB, przełączników mechanicznych Kailh RED oraz podstawki pod nadgarstki. Całość jest naprawdę bardzo dobrze zabezpieczona i nie musimy się obawiać o bezpieczeństwo sprzętu w trakcie transportu.

Od początku nie sposób nadziwić się jak solidnie wykonany jest nowy model Patriota. Zauważamy tutaj aluminiową płytę, która pokrywa górny panel urządzenia i zapewnia, że całość będzie sztywna, nie będzie się uginać i nie ulegnie szybkiemu zniszczeniu nawet podczas intensywnego użytkowania. Możemy również odnotować, że część elementów wykonanych jest z tworzywa sztucznego, co jest absolutnie normalne w przypadku tego typu urządzeń. Wszystkie komponenty spasowane są ze sobą w sposób wzorowy i trudno znaleźć jakiekolwiek niedociągnięcia tutaj. Wszystko idealnie się łączy, nic nie skrzypi, ani nie odstaje. Również warto zauważyć, że sprzęt nie zbiera nadmiernych odcisków palców.

Wiele rzeczy można mówić o stylistyce, ale o gustach się nie dyskutuje. Na pewno nie wszyscy będą zadowoleni z tego urządzenia pod kątem wyglądu. Nie jest to sprzęt dla miłośników minimalizmu, ani mobilności. Mamy do czynienia ze sprzętem pełnowymiarowym, czyli znajdujemy tutaj także sekcję numeryczną. Na pewno ciekawym rozwiązaniem jest przypisanie funkcji odtwarzacza multimediów do przełączników, które przesuwamy w górę lub w dół. W innych modelach nie spotkaliśmy takiego rozwiązania. Co ciekawe opis funkcji w postaci symboli jest nadrukowany obok, a nie na nich, więc na początku wymaga to nieco oswojenia, a później jest już zupełnie intuicyjne.

Musimy jednak spojrzeć także na inne elementy, poza samą obudową. Przede wszystkim na kabel, który łączy klawiaturę z komputerem. Ma on długość 1,8 metra i został wykonany bardzo solidnie. Posiada on oplot, który odpowiednio chroni izolację. Na jego końcu znajdujemy dwa złącza minijack 3,5 mm oraz dwa USB 2.0). Dodatkowo wtyki pokryte są złotą powłoką.

Jak już wspomnieliśmy mamy w zestawie podpórkę pod nadgarstki, a także plastikowy klucz do zdejmowania klawiszy i czyszczenie urządzenia. Poza tym nalazł się jeszcze rozdzielacz dla portu minijack.

Na spodzie widzimy gumowe podkładki, które pozwalają utrzymać klawiaturę Patriot stabilnie na blacie biurka lub stołu. Nawet podczas dynamicznej rozgrywki nie musimy się obawiać, że sprzęt będzie przesuwał się, a tym samym będziemy tracili nad nim kontrolę. Możemy także dopasować kąt pochylenia klawiatury, jednak w tym modelu przewidziano tylko dwie pozycje pracy.

Warto zauważyć, że podkładka pod nadgarstki jest wpinana magnetycznie, co oznacza że wystarczy że przyłożymy ją do spodu klawiatury i sama przymocuje się do urządzenia.

Poza standardowymi blokami klawiszy mamy tutaj także pięć przycisków makro z lewej strony oraz osiem klawiszy do sterowania podświetleniem w lewym, górnym narożniku. O przełącznikach z pokrętłem multimediów już wspomniałem wcześniej. Do tego na prawym boku umieszczono gniazdo na słuchawki a na lewym gniazdo USB.

Przejdźmy do użytkowania Viper V770, a konkretnie od zastosowanych tutaj przełączników Kailh Red, które zapewniają bardzo szybką reakcję na naciśnięcie, aktywacja następuje po niskim skoku, a ich praca jest liniowa, co oznacza, że powinniśmy używać tej samej siły nacisku od początku do końca naciśnięcia. Taka charakterystyka sprawia, że model ten powinien być idealny do gier typu FPS. Warto podkreślić, że czerwone przełączniki są wyjątkowo ciche, więc możemy na nich działać także w nocy i nie obawiać się, że obudzimy domowników. Bardzo szybka reakcja ma oczywiście swoje niezaprzeczalne plusy, ale warto też dodać, że w czasie rozgrywki zdarzało mi się przypadkowo dotknąć innych przycisk i właśnie ta szybka aktywacja wtedy miała miejsce i wykonywana była nie ta akcja, którą bym sobie życzył.

Patriot podkreśla, ze Viper V770 jest także dobrym wyborem dla graczy MMO i nie sposób się z tym nie zgodzić. Mamy tutaj dostęp do pięciu klawiszy makro, a także możemy zdefiniować własne sekwencje klawiszy (z odpowiednim opóźnieniem). Ich nagrywanie możemy przeprowadzić przy pomocy oprogramowania, które jest gotowe do pobrania ze strony producenta. Przydaje się ono, a wręcz jest niezbędne do sterowania podświetleniem.

A o iluminacji trzeba powiedzieć sobie nieco więcej, ponieważ jest ono wręcz doskonałe w tym modelu. Producent zaimplementował wiele opcji świecenia, od zwykłych jednokolorowych, po oddychania, falowania, pulsowania, po takie mniej spotykane jak wir, krople deszczu, węża czy radar. Niektóre są po prostu kosmiczne i korzystanie z nich na co dzień spowodowało by u nas oczopląsu.

Bardzo przydatne są oba gniazda, które zamontowano w klawiaturze marki Patriot. Mowa tutaj o wbudowanym w górną część lewej ściany portu USB typu pass-through, który uzasadnia dwie wtyczki USB na końcu przewodu. Na przeciwległym kącie umieszczono port audio do którego możemy podpiąć słuchawki i mikrofon wykorzystując złącze mini jack 3.5 mm. Jeżeli chcecie użyć zestawu, który do działania wymaga dwóch osobnych końcówek to po prostu wykorzystujecie przejściówkę z zestawu.

Kolejną ciekawostką, która znalazła u nas uznanie jest plastikowy uchwyt wysuwany w górnej części urządzenia do położenia telefonu lub tabletu. To sprawia, że możemy go mieć cały czas na oku i tym samym korzystać z aplikacji mobilnych w czasie pracy na komputerze. Sam osobiście używam stojaka do smartfonu, a z V770 jest to już zbędny gadżet na moim biurku.

Podsumowanie

Patriot Viper V770 to solidna, ciężka i ciesząca oko klawiatura mechaniczna dla graczy. Została ona wyposażona w wygodną podstawkę magnetyczną pod nadgarstki, podświetlenie LED, którym zarządzamy przez aplikację ze strony producenta oraz port USB i minijack 3,5 mm (z opcją przejściówki na dwa porty). Nie zabrakło także dodatkowych przycisków do sterowania multimediami i iluminacją, a także wysuwanego uchwytu na telefon, gdzie zmieścimy nawet największego smartfona. Według nas Patriot Viper V770 RGB to naprawdę doskonały sprzęt za rozsądne, ale nie najmniejsze pieniądze. Na uwagę zasługują zastosowane tutaj przełączniki mechaniczne, które zapewniają bardzo efektowną rozgrywkę, a także cichą pracę. Nie powinniśmy także martwić się o ich trwałość. Do tego otrzymujemy aplikację w której znajdziemy możliwość skonfigurowania makr. Zapewne w kolejnej odsłonie tego modelu chcielibyśmy zobaczyć dwa gniazda audio zamiast przejściówki minijack. Poza tym zapewne cena mogłaby być nieco niższa, ale nie można oczekiwać że sprzęt tak wysokiej klasy będzie sprzedawany w cenie urządzeń budżetowych.