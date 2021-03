Patriot Viper V551 – recenzja myszki dla graczy

Trafiające co chwilę na rynek nowe modele klawiatur, słuchawek i przede wszystkim myszek dla graczy sprawiają, że coraz częściej spotykamy się z problemem wyboru idealnego dla nas urządzenia. Producenci chlubią się najczęściej swoimi topowymi modelami, które są przeznaczone dla zaawansowanych graczy i zapominają o urządzeniach nieco tańszych, które zapewne będą częściej wybierane przez weekendowych graczy. Tym razem do naszej redakcji trafiła mysz Viper V551 od firmy Patriot. Urządzenie to wyróżnia się nie tylko atrakcyjną ceną, ale jak podkreśla producent także dużą funkcjonalnością. Jeżeli jesteście ciekawi co potrafi ten gryzoń to zapraszamy Was do dalszej lektury.

Viper V551 przyjechała do nas zapakowana w żółte pudełko z dużą grafiką na froncie wraz z oznaczeniem wsparcia podświetlenia RGB oraz podkreśleniem obecności sensora optycznego. W środku znajdujemy odpowiednio zabezpieczony produkt (za pomocą gąbek). My jednak od razu przyglądamy się bliżej gryzoniowi, który ma bardzo ciekawą bryłę. Jej wierzchnia część jest odpowiednio wyprofilowana i została wykonana z plastiku, natomiast na bokach możemy zauważyć obecność antypoślizgowej gumy. Nasza dłoń spoczywa na niej wygodnie, nie ślizga się i nie poci nawet w trakcie długich i dynamicznych rozgrywek.

Istotnym aspektem jest nieoddzielenie przycisków głównych od pozostałej części obudowy. To niekiedy ma wpływ na działanie przycisków, jednak wcale nie musi oznaczać, że będą one pracowały gorzej. Na górze widzimy dwa kolejne przyciski, które służą do zmiany poziomów DPI oraz do przełączania się pomiędzy profilami. Umieszczone są one na odpowiedniej wysokości, przez co możemy korzystać z nich intuicyjnie.

Ciekawym rozwiązaniem jest dodatkowy przycisk umieszczono na zewnętrznej krawędzi lewego klawisza głównego. Chyba pierwszy raz widzimy takie rozwiązanie. Okazuje się, że guzik ten jest w pełni programowalny, więc może okazać się bardzo przydatny podczas najróżniejszych rozgrywek. Jego kształt jest nieco wypukły, co sprawia, że palec nie spoczywa na nim idealnie.

Na prawym boku widzimy wspomnianą warstwę cienkiej gumy antypoślizgowej, która świetnie sprawdza się do momentu, kiedy nasze dłonie są suche. Wtedy rzeczywiście kontrola nad Viper V551 jest lepsza i dokładniejsza. W przypadku mokrych dłoni niewiele to daje. Nad nią mamy kolejne dwa dodatkowe przyciski, które są wykonane z błyszczącego plastiku. Są to typowe przyciski „dalej” i „wstecz”, które stosuje się w większości myszek komputerowych.

Zapewne niejeden z Was dojrzał dwa przeźroczyste okienka w okolicy spodu myszy. To podświetlany wskaźnik, który ma informować użytkownika o aktywnym poziomie DPI. Przydatny dodatek przede wszystkim dla graczy. Jeżeli jednak już jesteśmy przy podświetleniu to trzeba przyznać, że jego dani nie będą czuć się zawiedzeni. Patriot zainstalował w dolnej części myszy przeźroczystą ramkę, która jest podświetlana. Jeżeli jednak ktoś nie toleruje tego typu dodatków, to nie ma problemu. Iluminację można zupełnie wyłączyć.

Z drugiej strony Viper V551 nie mamy żadnych dodatków z gumy ani dodatkowych przycisków. Jest tutaj po prostu dobrze wyprofilowana, nieco chropowata powierzchnia, na której użytkownik może wygodnie oprzeć swoje palce.

Spód myszy robi wrażenie za sprawą swojego niespotykanego wzornictwa. Do tego mamy tutaj cztery teflonowe ślizgacze oraz czujnik optyczny umieszczono na samym środku.

Viper V551 to mysz przewodowa, która łączy się z komputerem za pomocą kabla o długości 1,8 metra, który znajduje się w oplocie i jest dosyć sztywny. Trzeba przyznać, że jest na tyle trudny do ułożenia, że zdecydowanie wygodniej korzystać z myszy wykorzystując dodatkowy mouse bungee.

Teraz kiedy już mniej więcej wiecie jak tytułowy produkt jest zbudowany, to możemy przejść do kolejnych aspektów, które są bardziej związane z jego użytkowaniem. Przypomnijmy, że w sumie mamy tutaj aż osiem przycisków i każdy z nich jest programowalny, wraz z rolką. Przyciski główne pracują bardzo dobrze, ich klik jest zrównoważony, a do aktywacji potrzeba więcej niż mniej włożonej siły. Próg aktywacji jest zdecydowanie odczuwalny i znajduje się w okolicach połowy drogi klawisza. Jeżeli chodzi o głośność to jest ona także na średnim poziomie. Mieliśmy w testach znacznie głośniejsze gryzonie.

Zastosowana w Viper V551 rolka jest w całości plastikowa, jednak na jej wierzchu umieszczono pasek gumy, który znacznie ułatwia korzystanie ze scrolla. Jest ona cicha, dobrze osadzona i nie wymaga dużej siły do aktywacji. Nasza zainteresowanie wzbudził też mały przycisk umieszczono po zewnętrznej stronie lewego przycisku głównego, który przede wszystkim jest znacznie głośniejszy i wymaga więcej siły do jego aktywacji.

Dla kogo przeznaczona jest myszka Patriota? Na pewno nie będą z niej zadowoleni zwolennicy gryzoni symetrycznych (posiada dodatkowe przyciski i różne wyprofilowania po obu stronach), co oznacza że nie sprawdzi się wśród użytkowników leworęcznych. Trudno też stwierdzić dla jakich chwytów jest przeznaczona, ponieważ jest to konstrukcja na tyle uniwersalna, że sprawdzą się tutaj prawie wszystkie od palm grip po claw. Każde z tych ułożeń dłoni gwarantuje dobrą stabilność myszy, co jest zasługą pewnego zgarbienia jej w środkowej części. Nasze śródręcze spoczywa wygodnie, a my nie mamy problemu z dostępnością do poszczególnych klawiszy. Możliwe, że nie do końca sprawdzi się tutaj chwyt fingertip, ale to może być także zależne od wielkości naszych dłoni.

Mysz wyposażona jest w znany czujnik Pixart PMW3327, który zachowuje precyzję nawet podczas wyjątkowo szybkich i dynamicznych ruchów. Zapewnia on maksymalną prędkość około 4,8 m/s, co bez problemu zapewni nam komfortową rozgrywkę w najróżniejsze FPSy. Również taktowanie USB jest w jej przypadku zgodne z deklaracjami producenta i wynosi około 1000 Hz. Nie odnotowaliśmy tutaj przyciągania kątowego (tzw. predykcja), akceleracji oraz interpolacji do wartości 6200 DPI. Parametr LOD (czyli wysokość na jaką musimy unieść mysz żeby sensor nie reagował) wynosi tutaj około 1,8 mm.

Do myszki możemy pobrać dedykowane oprogramowanie ze strony producenta. Aplikacja pozwala nam na wygodne ustawienie najważniejszych funkcji. Przede wszystkim trzeba wspomnieć o możliwości przygotowania pięciu różnych profili, które możemy później zmieniać za pomocą przycisku na grzbiecie. Do każdego z nich możemy przypisać najróżniejsze makra, a także wybrać inne podświetlenie gryzonia, co pozwoli dobrze rozpoznać, który profil jest aktywny.

Warto podkreślić, że w zakładce przyciski możemy ustawić także zaawansowane funkcje jak np. tryb snajpera. W oknie dotyczącym sensorów mamy zarządzanie poziomami DPI, możemy włączyć szybkość automatyczną, a także regulować wartość rozdzielczości dla każdej z osi. W edytorze makr dodamy akcje z klawiatury i myszy, a także ustawimy wartość opóźnień. W ostatniej zakładce mamy możliwość zarządzenia podświetleniem RGB. Możemy zarządzać iluminacją każdego z elementów myszki z osobna, wybierając interesujący nas efekt typu fala, odwrócona fala itd. Szkoda, że nie ma możliwości zmiany intensywności tego świecenia.

Podsumowanie

Tanie myszy dla graczy to nadal najczęściej wybierane modele przez fanów wirtualnych zabaw, a także przez osoby, które szukają sprzętu wytrzymałego i funkcjonalnego, ale nie chcą wydawać kilkuset złotych. Niestety często pokazywaliśmy Wam, że wybierając tańszy sprzęt otrzymujemy gorszą jakość, słabsze wyposażenie itd. Tym razem jednak amerykański producent pokazuje, że atrakcyjna cenowo myszka może wyróżniać się na tle konkurencji. Viper V551 jest urządzeniem dobrze wykonanym, do którego jakości materiałów czy spasowania poszczególnych elementów nie możemy się przyczepić. Nic nie skrzypi, ani nie trzeszczy. Komfort użytkowania jest naprawdę wysoki, głównie z uwagi na odpowiednie rozłożenie wagi, a także bardzo dobrze wyprofilowanie. Do tego otrzymujemy intuicyjne, rozbudowane oprogramowanie. Jeżeli więc cena około 140 złotych jest dla Was akceptowalna, to V551 będzie na pewno świetnym wyborem, ponieważ pomimo drobnych niedociągnięć (sztywny kabel, dziwnie wyprofilowany przycisk dodatkowy) to naprawdę bardzo dobra propozycja w tych widełkach cenowych.