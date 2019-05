Natec Tetra – zestaw 4 w 1 – rzut oka

Tym razem przyjrzeliśmy się niesamowicie taniemu zestawowi akcesoriów komputerowych, w skład którego wchodzi klawiatura, mysz, głośniki i podkładka pod myszkę. I uwaga, komplet ten kosztuje zaledwie 90 złotych. Jeżeli jesteście ciekawi czy mamy do czynienia z prawdziwym hitem czy też niewiele wartym zestawem kiepskiej jakości gadżetów to przeczytajcie ten krótki artykuł.

Firma Natec wprowadziła kompleksowe rozwiązanie, które pozwala wyposażyć nasze biuro czy też pokój w zestaw akcesoriów. Całość została zapakowana w solidne pudło na którym możemy zobaczyć fotografie urządzeń znajdujących się w środku. Zauważamy, że oferują one całkiem przyjemny design, jednak czas sprawdzić jak jest z ich funkcjonalnością. Zestaw dostępny jest w trzech wersjach: grafitowo-szarej, białej oraz biało-błękitnej.

Przyjrzyjmy się poszczególnym elementom Tetra. Pierwszym urządzeniem, które po rozpakowaniu wpada nam w ręce jest klawiatura bezprzewodowa. To niskoprofilowy model wyposażony w 104 klawisze. Mamy blok numeryczny, który oczywiście docenią użytkownicy biurowi. Nie zabrakło także różnych funkcji multimedialnych, które aktywujemy przy pomocy klawisza Fn. Całość sprawia wrażenie raczej mało solidnej konstrukcji, która znacząco się ugina pod naciskiem. Klawiatura jest dosyć delikatna, ale za to oferuje dosyć niski skok i cichą pracę. Producent deklaruje, że może pracować około 10 metrów od odbiornika USB i rzeczywiście tak jest, chociaż zdarza się, że nasze naciśnięcia nie są prawidłowo rejestrowane. Jej wymiary to 438 x 125 x 25mm.

Drugim akcesorium jest gryzoń, który także został pozbawiony ogonka. Model ten jest przystosowany zarówno do użytkowników prawo, jak i leworęcznych. Ma także możliwość zmiany rozdzielczości od 800 do 1600 DPI. Komunikuje się on z pecetem za pomocą łączności 2,4 GHz. Model ten został wyposażony w sensor optyczny, a jego wymiary to 100 x 61 x 39 mm. Gryzoń jest stosunkowo wygodny, dobrze leży w dłoni (pomimo, że nie mamy gdzie oprzeć palca małego i serdecznego) i przeciętną precyzję działania. To na pewno nie jest model przeznaczony dla graczy.

Do myszki dołączono podkładkę, która wspiera zarówno modele optyczne, jak i laserowe. Jej wymiary to 265 x 215 x 3 mm. Oferuje ona materiałową powierzchnię na której znajduje się mapa polityczna świata.

Mamy w komplecie także niewielkie głośniki, które na pewno nie zadowolą melomanów, ale wystarczą do podstawowych działań. Ich jakość wykonania jest taka sama, jak reszty kompletu. Są zrobione z przeciętnej jakości plastiku w kolorze czarnego grafitu z jasną szarością. Ich moc to 6 W (2x 3W), a zasilane są za pomocą portu USB. Jak już jesteśmy przy parametrach to dodajmy, że ich dynamika głośności to 85 dB, pasmo przenoszenia 100-18000 Hz, impedancja 4 Ohm, a długość kabla do podłączenia to 1,3 metra.

Podsumowanie

Zestaw ten powinien być naturalnym zakupem przez osoby, które nie do końca są w stanie wybrać poszczególne urządzenia peryferyjne i chciałyby poprzez jedną wycieczkę do sklepu uzyskać wszystkie niezbędne akcesoria. Po drugie, przy ograniczonym budżecie to rzeczywiście będzie dobry wybór, chociaż naszym zdaniem zdecydowanie lepiej poczekać/dołożyć parę złotych i kupić sprzęt wyższej jakości. Tutaj cena odzwierciedla jakość, która nie jest najlepsza i zapewne urządzenia te nie będą nam służyły latami.