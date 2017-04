Mionix Naos QG – test myszki dla graczy

W ostatnich miesiącach, a może i już latach obserwujemy rozwój myszek komputerowych polegający na zwiększaniu ich czułości, co na dobrą sprawę po przekroczeniu pewnego poziomu staje się bezcelowe. Zauważyła to firma Mionix Labs, która postanowiła rozpocząć sprzedaż produktu wyróżniającego się na tle konkurencji za sprawą nietypowych czujników. Te mają za zadanie przedstawić informacje o użytkowniku i pomóc udoskonalać mu swoje umiejętności. Czy rzeczywiście sensory badające emocje gracza to rewolucja na rynku urządzeń wskazujących? Sprawdziliśmy to.