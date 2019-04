Logitech MK540 Advanced – recenzja zestawu

Dobrze wiemy, że korzystanie z komputera bez myszy i klawiatury jest praktycznie niemożliwe. Również doskonale zdaje sobie z tego sprawę Logitech, który posiada w swojej ofercie ciekawy zestaw biurowy o nazwie MK540 Advanced. Obydwa urządzenia komunikują się z pecetem za pomocą interfejsu Unifying, co oznacza, że uruchomienie i rozpoczęcie pracy wymaga od użytkownika jedynie podłączonego odbiornika do gniazda USB i sparowania urządzeń. Jeżeli jesteście ciekawi jak tytułowy model sprawdza się w praktyce i czy warto go kupić to zapraszamy do lektury.

Zestaw przyjechał do nas zapakowany w zgrabne pudełko, na którym znajdujemy liczne informacje o urządzeniu. W środku umieszczono klawiaturę K540 i mysz M310, a także mikronadajnik USB wraz z trzema bateriami AA, dzięki czemu uruchomimy sprzęt praktycznie od razu.

Przyjrzyjmy się teraz poszczególnym elementom tego kompletu. Od razu widzimy, że jest to sprzęt raczej dla początkujących użytkowników. Myszka jest mała i zgrabna i nie oferuje dodatkowych opcji, ale za to może z niej korzystać użytkownik prawo, jak i leworęczny. Zapewne dla wielu osób będzie niezbędne kilka dni na przygotowanie, ponieważ tutaj nie mamy możliwości podparcia palca serdecznego i małego. Gryzoń posiada w sumie trzy przyciski (wraz z rolką). Leży ona wygodnie w dłoni, a jej wyprofilowany kształt i gumowe boki pozwalają nam na wygodną pracę. Klik jest całkiem przyjemny, aczkolwiek twardy. Nie mamy tutaj przycisków bocznych, a szkoda, bo za pomocą oprogramowania można by przypisać im przydatne funkcje.

Klawiatura prezentuje się dużo ciekawiej. Została wykonana z dobrej jakości materiałów i posiada podstawkę pod nadgarstek, dzięki czemu będziemy mogli spędzać wygodnie wiele godzin przed monitorem. Klawisze są osadzone dosyć płytko, ale ich skok jest dosyć wysoki. Pracują bardzo płynnie. Zapewne model ten sprawdzi się najlepiej wśród osób, które dużo piszą na komputerze. Oczywiście również można na niej pograć, ale zapewne bardziej doświadczeni gracze nie będą w pełni usatysfakcjonowani. Dla nich są dużo lepsze przełączniki mechaniczne, które gwarantują większą responsywność.

Warto jednak zwrócić uwagę, że model ten posiada dodatkowe przyciski multimedialne blisko górnej krawędzi, które pomogą np. przy obsłudze odtwarzacza muzycznego. Nad blokiem numerycznym umieszczono przycisk do uruchomienia kalkulatora, przeglądarki www czy sprawdzenia stanu baterii. Mamy tutaj także klawisze funkcyjne, które pozwalają przypisać proste polecenia makro. Wszelkie skróty możemy przypisać do przycisków F1-F8. Zarządzać nimi możemy przy pomocy dedykowanego oprogramowania.

Sam układ klawiszy jest standardowy, a ich rozłożenie logiczne i komfortowe. Zauważmy m.in. skrócenie lewego przycisku Shift, co może powodować nieco problematyczne wpisywanie wielkich liter. Inną zmianą jest umieszczenie przycisku slash obok litery Z, co też może być nieco nienaturalne. Mamy wspominają wcześniej podstawkę pod nadgarstki, której minusem jest przymocowanie jej na stałe.

Klawiatura spoczywa bardzo stabilnie na blacie biurka, dzięki zastosowanym pięciu gumom. Nie będzie przypadkowo przesuwała się nawet w trakcie dynamicznego pisania czy grania. Na spodzie mamy także podstawki, które można rozłożyć, żeby podwyższyć tył klawiatury. Mamy tutaj regulację dwustopniową.

Warto wspomnieć o bardzo długiej żywotności zarówno gryzonia, jak i klawiatury. Ten pierwszy pracuje na jednym komplecie baterii do 36 miesięcy, a druga do 18 miesięcy. Zastosowany tutaj odbiornik USB możemy schować albo w myszce, albo w klawiaturze, bowiem oba urządzenia posiadają na to specjalne miejsce.

Oprogramowanie daje nam sporo możliwości przystosowania sprzętu do naszych możliwości. W przypadku myszy możemy zmienić tylko działanie scrolla. Mamy np. możliwość uruchomienia gestów za pomocą których będzie można przełączać się pomiędzy wirtualnymi pulpitami Windows 10. Za pomocą tej samej aplikacji zarządzamy także klawiaturą.

Podsumowanie

Jeżeli zastanawiacie się czy warto kupić K540 Advanced, to możemy z czystym sumieniem powiedzieć że tak. Jest to prosty zestaw, który powinien jednak spełnić wymagania większości użytkowników. Przede wszystkim mamy tutaj bardzo wygodną klawiaturę, które oferuje kilka ciekawych funkcji i jest dodatkowo odporna na zalanie. Myszka oferuje wyjątkowo prostą konstrukcję, do której trzeba się nieco przyzwyczaić. Oba urządzenia zasilane są przez ogniwa AA, a według producenta ich wymiana może być konieczna dopiero po 3 latach, czyli dłużej niż okres gwarancyjny. Szkoda, że zabrakło tutaj np. podświetlenia (chociażby delikatnego), czy np. przełącznika działania scrolla do przewijania długich dokumentów. Zestaw MK540 kosztuje obecnie trochę ponad 200 złotych, co jest rozsądną kwotą jak na sprzęt biurowy.