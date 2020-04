Logitech MK470 Slim Wireless Combo – test zestawu

Prosty, bezprzewodowy zestaw klawiatura i mysz to właśnie sprzęt, któremu przyjrzeliśmy się tym razem. Jeżeli szukacie zestawu, który pozwoli Wam na wygodną, cichą pracę to powinniście przyjrzeć się poniższemu urządzeniu, ponieważ może to być strzał w dziesiątkę. Do tego całość prezentuje się naprawdę stylowo, a swoimi gabarytami może sugerować, że jest przeznaczona wyłącznie dla kobiet. W praktyce okazuje się, że jednak to nieprawda. Jeżeli jesteś zainteresowany to zostań z nami i dowiedz się czy warto wydać niecałe 200 złotych na MK470 Slim.

Sprzęt przyjechał do nas zapakowany w biały karton z kilkoma grafikami na froncie oraz opisem najważniejszych funkcji urządzenia na odwrocie. W komplecie nie otrzymujemy w zasadzie żadnych dodatków.

Klawiatura została wyposażona także w blok numeryczny, przez co tym bardziej nadaje się do pracy biurowej. Do tego mamy także 12 klawiszy funkcyjnych, które aktywujemy za pomocą skrótu z FN. Wszystkie przyciski charakteryzują się niskim skokiem, przez co pisze się na niej podobnie jak na klawiaturze od laptopa. Górna listwa jest zdejmowana, a pod nią znalazło się miejsce na dwie baterie AAA a także stick BT. Co ciekawe nie znajdziemy tutaj diody, która informowała by o włączonym Caps Locku. Producent deklaruje, że klawiatura może pracować aż do 36 miesięcy na jednym komplecie baterii, co oznaczałoby, że praktycznie możemy o nich zapomnieć.

Klawiatura ma wymiary 373,5 × 143,9 × 21,3 mm i ma zaokrąglone rogi. Podobnie jak mysz, została utrzymana w czarno-szarej kolorystyce. Przyciski kierunkowe, Del, End, Ind etc. są poupychane w bloku numerycznym. Do ich rozmieszczenia trzeba się przyzwyczaić. Na spodzie urządzenia mamy pięć gumowych podkładek, które zapewniają dobre podparcie na biurku.

Gryzoń należy do tych małych i smukłych. Do tego gwarantuje nam naprawdę ciche kliknięcia. Urządzenie wyposażono w czujnik o rozdzielczości 1000 DPI, co w zupełności wystarczy do pracy biurowej, ale na pewno nie zadowoliłoby graczy. Jej kształt jest owalny, a powierzchnia gładka i przyjemna w dotyku. Kształt urządzenia sprawia, że możemy z niego korzystać zarówno prawą, jak i lewą ręką. Warto wspomnieć także o ciekawej funkcji o nazwie Logitech DuoLink, dzięki której możemy korzystać z dodatkowego zestawu przycisków, kiedy przytrzymamy na klawiaturze Fn. Urządzenie może pracować na jednym komplecie baterii do 18 miesięcy, co jest świetnym wynikiem. Skąd taka długa żywotność? Wszystko za sprawą systemu hibernacji, który sprawia, że oba urządzenia nie pobierają prądu, kiedy są nieużywane.

Dodajmy, że jest opcja zdjęcia górnej pokrywy, a tam znajdziemy jeden paluszek AA oraz miejsce do schowania nadajnika USB. Pokrywka utrzymywana jest za pomocą dwóch magnesów, przez co nie ma możliwości żeby zsunęła się samoistnie. Na spodzie myszy z MK470 mamy dwa ślizgacze, które dają sobie radę zarówno na podkładce materiałowej, jak i na blacie biurka.

Zestaw jest bardzo mały, co sprawdzi się wśród osób, które muszą pracować na niewielkiej powierzchni – mały stolik lub mało miejsca na biurku. Oba urządzenia wykonano z dobrej jakości plastiku, przez co powinny służyć nam latami. Do tego zapewnia olbrzymią mobilność, ponieważ mysz waży zaledwie 100 gramów, a klawiatura z bateriami 558 gramów.

Przejdźmy do konfiguracji, która jest banalnie prosta. Wystarczy podłączyć nadajnik do komputera, a także wyciągnąć paski zabezpieczające, co spowoduje odblokowanie zasilania. Oczywiście sprzęt działa nie tylko z pecetem, ale praktycznie każdym urządzeniem, do którego mamy możliwość podpięcia nadajnika USB. Warto dodać, że jest także możliwość korzystania wyłącznie z klawiatury, ponieważ na spodzie gryzonia jest przycisk, którym możemy go wyłączyć i pracować na innej myszce, która nie należy do zestawu.

Warto wspomnieć także o funkcji Logitech Flow, która pozwala na płynne kontrolowanie kilku komputerów i udostępnianie plików pomiędzy nimi. To naprawdę działa – wystarczy przejechać kursorem myszki z jednego ekranu na drugi, a automatycznie zostanie przełączona również klawiatura.

Korzystanie z zestawu jest wygodne, ale jednak widać, że całość była tworzona z myślą o kobietach. Myszka jest mała i zdecydowanie lepiej leży w drobnej, kobiecej ręce. Oczywiście płeć brzydka nadal może korzystać z niej, ale wymaga to przyzwyczajenia i nie jest zbytnio komfortowe. Z klawiaturą jest znacznie lepiej, a jako nocny marek mogłem z niej korzystać bez obaw, że obudzę domowników za drzwiami, bowiem jest praktycznie bezgłośna.

Podsumowanie

MK470 Slim Wireless Combo to bardzo udany zestaw marki Logitech, który sprawdzi się wśród osób, które szukają dobrze wykonanego sprzętu. Model ten charakteryzuje się wysoką ergonomią, świetnym designem i niewielkimi gabarytami. Bardzo dobrze pisze się na nim nawet dłuższe teksty, jednak nie nadaje się do gier. To także dobry wybór do pracy z projektorami podczas prezentacji czy smart TV. Sam gryzoń jest raczej przeznaczony dla mniejszych dłoni, więc zwróć na to uwagę drogi czytelniku przed zakupem. Naszym zdaniem sprzęt ten rzeczywiście wart jest wydania niecałych 200 złotych i jeżeli obecnie szukacie zestawu tego typu to na pewno warto się nim zainteresować.