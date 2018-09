Logitech M720 Triathlon – test myszy bezprzewodowej

Z tematu myszy gamingowych przechodzimy do urządzeń dedykowanych dla zupełnie innej grup odbiorców. Mowa tutaj o pracownikach biurowych i domowych, którzy szukają sprzętu wyjątkowo uniwersalnego, bezprzewodowego, który pozwoli im na obsługę do nawet trzech urządzeń jednocześnie. Taka właśnie jest Logitech M720 Triathlon. Mysz wyposażona w aż osiem przycisków, interfejsy Unifying i Bluetooth oraz wychylaną rolkę. Jeżeli wzbudza Wasze zainteresowanie i rozważacie jej zakup to recenzja ta zapewne rozwieje wiele wątpliwości. Zapraszamy do lektury.