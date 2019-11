Logitech G502 HERO – test myszki

Firma Logitech postanowiła odświeżyć swoją jakże udaną konstrukcję G502. Nowa mysz pod względem budowy praktycznie nie odbiega od poprzednika, jednak diabeł tkwi w szczegółach. W nowym produkcie mamy niezwykle czuły sensor HERO 16K oraz możliwość korzystania z pięciu profili (zamiast trzech). Czy urządzenie to stanie się bezwzględnym liderem w kategorii gryzoni do 300 złotych? Postanowiliśmy to sprawdzić. Zapraszamy do lektury.

Urządzenie przyjechało do nas zapakowane w szary, niewielkiej wielkości karton. W środku znajdujemy plastikowy blister, który ma odpowiednio zabezpieczyć sprzęt przed uszkodzeniem. Do tego jest jeszcze niewielkie dodatkowe pudełko mamy komplet instrukcji a także drugie, mniejsze pudełko z odważnikami, które pozwalają na dociążanie urządzenia. Są one o wadze 3,6 grama. Można to zrobić poprzez otwarcie klapki na spodzie urządzenia. G502 HERO bez odważników waży 121 gramów.

Powiedzmy sobie kilka słów o sensorze HERO, który po raz pierwszy pojawił się w modelu G305, a następnie trafił do G Pro Wireless. Użytkownicy byli bardzo zadowoleni z autorskiego rozwiązania Logitecha, więc ten postanowił że wszystkie jego kolejne gryzonie otrzymają właśnie ten sensor i tak też jest w przypadku tytułowego sprzętu.

Sensor HERO został stworzony przede wszystkim z myślą o myszkach bezprzewodowych, ponieważ oferuje on bardzo niskie zużycie energii. Ale przecież dobre wiemy, że G502 jest na kablu (dodatkowo takim, którego nie można odpiąć) i tutaj żadna oszczędność energii nie jest potrzebna. Nowy sensor m jednak czułość na poziomie aż 16000 DPI, czyli więcej niż PMW3366. Z drugiej strony jest to wartość z której raczej mało kto będzie korzystać. Większą korzyścią może być udostepnienie wartości minimalnej 100 DPI, bo poprzednio było to 200 DPI. Poza tym mamy tutaj częstotliwość odświeżania na poziomie 1000 Hz, a opóźnienie zostało ograniczone do wartości 1 ms. Maksymalna prędkość rejestrowanego ruchu wynosi 400 cali na sekundę.

Podkreślmy tutaj, że to 16k DPI jest uzyskiwane bez żadnego wygładzania czy sztucznego przyspieszania. W związku z tym mamy do czynienia z bardzo precyzyjnym sprzętem, który radzi sobie na prawie każdej powierzchni – od drewna, po tkaniny czy kafelki.

Gryzoń Logitecha otrzymał w sumie 11 programowalnych przycisków. Przycisków główne słyną z dużej wytrzymałości, którą producent ocenia na 50 milionów kliknięć. Również rolę przyciska pełni rolka, którą można wykonywać ruchy w prawo i lewo. Za scrollem umieszczono guzik, który zwalnia mechanizm przesunięcia rolki, po czym kółko obraca się z większą prędkością i bez oporów. Dalej na grzbiecie znajdziemy jeszcze jeden przycisk oznaczony jako G9, który odpowiada za zmianę profilów.

Niby już mamy dużo tych przycisków, ale jeszcze wiele przed nami. Do dyspozycji palca wskazującego są dwa kolejne, które pozwalają na sterowanie poziomem czułości z jaką pracuje G502 HERO. A aktywny poziom poznamy po diodach LED, które są umieszczę w górnej części urządzenia. Oczywiście nie zabrakło także standardowych przycisków „do przodu” i „do tyłu”, a także trybu snajperskiego. Ten ostatni pozwala na natychmiastowe obniżenie czułości gryzonia do zadanego poziomu. To przydatna funkcja głównie dla graczy FPS.

Logitech zaprojektował G502 HERO z dużą dbałością o szczegóły. Jej bryła, gabaryty i waga są tak dopasowane, żeby korzystało się z niej jak najwygodniej, a chwyt był pewny. Dłoń nie męczy się nadmiernie nawet podczas wielogodzinnego grania, co zawdzięczamy wypukłemu wyprofilowaniu i gumowym wykończeniom boków. Do tego przypomnijmy o pięciu ciężarkach o wadze 3,6 grama, które możemy umieścić z przodu myszy, z tyłu, po prawej, po lewej lub centralnie. Dzięki temu możemy dokładnie dopasować jej wagę do naszych preferencji.

Na spodzie gryzonia mamy cztery teflonowe podkładki, które zapewniają świetny ślizg po różnych powierzchniach. Do tego jest tutaj wspomniana klapka magnetyczna, pod którą mamy miejsce dla pięciu ciężarków dociążających. Ich używanie jest opcjonalne.

G502 HERO to sprzęt wykonany solidnie, gdzie zastosowano wysokiej jakości materiały. Gryzoń nie zbiera odcisków palców, jednak kurz lubi się na nim osadzać. Kiedy jednak o designie mowa, to nie sposób pominąć tutaj znaną technologię Lightsync, którą stosuje Logitech dla urządzeń z serii G. To nic innego jak podświetlenie RGB nowej generacji, które jest dostosowane do konkretnego tytułu. Za jej sprawą możemy korzystać z pełnego spektrum kolorów palety RGB (16,8 miliona), a co więcej zsynchronizować animacje i efekty z innymi sprzętami ze stajni Logitech G. Najłatwiej jednak sterować podświetleniem za pomocą oprogramowania o nazwie Logitech Gaming Software.

Aplikacja dedykowana dla produktów marki Logitech pozwala nam w tym wypadku wskazać, które elementy myszy mają być włączone i w jakim trybie pracować. Do wyboru są dwie strefy: logo i wskaźnik DPI. Możemy określić czy podświetlenie ma polegać na stałym kolorze, przełączaniu się kolorów czy też efekcie oddychania. Do tego oczywiście regulujemy poziom jasności i szybkość ewentualnych zmian barwy. Nie zabrakło także takiej ciekawostki jaką jest timer uśpienia podświetlenia.

Oczywiście aplikacja nie ogranicza się do zarządzenia podświetleniem. Mamy jeszcze tutaj możliwość programowania poleceń makro, programowania 11 przycisków, regulację czułości myszy czy ustawienie częstotliwości odświeżania położenia. Mysz G502 HERO posiada pamięć wbudowaną, w której mogą być przechowywane profile gracza. Co więcej mamy tutaj automatyczne wykrywanie włączonej gry i przełączanie profilu na nią. Możemy też zdefiniować sobie osobny profil do pracy w programie graficznym, a osobny do surfowania po stronach www. To bardzo dobre rozwiązanie także wtedy, kiedy potrzebujemy pracować myszką na różnych komputerach, a nie mamy wszędzie zainstalowanego dla niej oprogramowania. Każdy z profili może mieć swoją unikalną nazwę, przypisaną funkcję do jednego z 11 przycisków, własne pięć poziomów czułości DPI, wybrane odświeżanie położenia i podświetlenie.

Fajnym dodatkiem do myszki jest mapa termiczna naciśnięć klawiszy. Na mapie pokazane są naciskane najczęściej/najdłużej przyciski. Wyniki te są przechowywane, przez co możemy je w dowolnej chwili przeanalizować.

Z naszych testów wynika, że G502 HERO to sprzęt przeznaczony wyłącznie dla osób praworęcznych. Świetnie sprawdza się wśród osób, które mają duże dłonie. Pomocny jest kształt gryzonia i lekkie przechylenie głównych przycisków na prawą stronę. Rolka może pracować z wyraźnymi skokami, co daje nam większą precyzję i kontrolę. Przyda się np. podczas zmiany broni w naszej ulubionej strzelance.

Podsumowanie

Logitech G502 HERO to mysz, za którą przyjdzie nam teraz zapłacić około 220 złotych. To świetna propozycja szczególnie dla graczy, ale nie tylko, bo przecież precyzyjna, szybka i dobrze wykonana mysz przyda się każdemu. Urządzenie to wygodnie leży w dłoni i pracuje praktycznie na każdej powierzchni. Dodatkowo mamy tutaj przyjemne podświetlenie RGB, które możemy dowolnie skonfigurować za pomocą intuicyjnego oprogramowania. Szczerze mówiąc nie potrafię przyczepić się tutaj do czegokolwiek, no może oprócz braku odpinanego kabla, ale to naprawdę szczegół. Zapewne po G502 HERO będą sięgały rzesze graczy i wymagających użytkowników, bo jest to jeden z najlepszych produktów na rynku.