Logitech G502 – recenzja myszki

Firma Logitech od kilku dobrych lat posiada w swoim portfolio myszkę oznaczoną jako G502. Urządzenie to pojawiło się w sklepach tuż po premierze bezprzewodowego gryzonia G602. Jeden i drugi produkt dedykowany jest dla graczy. Czy zastosowane wtedy technologie mają do dnia dzisiejszego rację bytu i są zgodne z najnowszymi trendami? O tym wszystkim opowiemy Wam w recenzji G502 na którą zapraszamy.

Myszka przyjechała do nas zapakowana w czarno-niebieskie pudełko, które odpowiednio zabezpiecza produkt w trakcie transportu. Znajdziemy na nim także specyfikację (również w języku polskim). W zestawie oprócz samego gryzonia G502 mamy także dodatkowe ciężarki w osobnym pudełku i ulotki dotyczące myszy.

Gryzoń charakteryzuje się wymiarami 130 x 76 x 42 mm (długość x szerokość x wysokość) i jest mocno wyprofilowany dla osób praworęcznych (spore nachylenie w prawą stronę). To sprawia, że najlepiej będzie go trzymać chwytem palm grip. Konstrukcja waży 126 gramów bez kabla. Mamy dodatkowe ciężarki, które pozwolą nam zwiększyć wagę o dodatkowe 18 gramów (5x 3.6 grama). Do tego myszka posiada gruby i elastyczny kabel (waży z kablem 165 gramów), dzięki czemu nie powinniśmy potrzebować mouse bungee.

Na górze obudowa ma obły kształt, co pozwala dobrze dopasować nasz chwyt. Po lewej stronie mamy sporej wielkości wypustkę, gdzie można oprzeć kciuk. Za to z prawej strony urządzenie jest mocno zwężone, co oznacza, że mały palec się zmieści, ale serdeczny będzie już na krawędzi. Dobrze, że jest wolne miejsce pomiędzy prawym głównym przyciskiem, a brzegiem, ponieważ to zapobiega przypadkowemu naciśnięciu. G502 to raczej gryzoń przeznaczony dla osób o szczupłych dłoniach.

Przyciski ogólnie zostały dobrze ulokowane i są dobrej jakości. Dwa główne przyciski wykorzystują przełączniki Omron D2FC-F-7N, które mają żywotność do 20 milionów kliknięć. Do tego mamy trzy przyciski boczne G4, G5 i Sniper, które są w pełni programowalne. Obok lewego przyciski mamy kolejne G7 i G8, które łatwiej jest dosięgnąć (także programowalne). Poniżej scrolla mamy przycisk do zmiany DPI, który wymaga podniesienia ręki, żeby go aktywować. To sprawia, że jego użyteczność jest mniejsza.

Nieco więcej zastrzeżeń mamy do scrolla, który możemy pochylać na boki. Oczywiście jest on w pełni programowalny. Trudno ocenić czy więcej osób nie wolałoby rolki dwukierunkowej. Warto jednak dodać, że ten może pracować w dwóch trybach. Pierwszy powoduje, że kółko porusza się lekko z wyraźnym przeskokiem i terkotem, który jest słyszalny. Drugi tryb to kręcenie się scrolla bez większego oporu i bezgłośna praca. Tryb można zmienić za pomocą przycisku poniżej rolku.

Sprzęt został wykonany z kilku materiałów. Na górze mamy matowy i gładki plastik, który nie zbiera odcisków palców. Boki pokryte zostały gumą i mają drobne wypustki, co ma zapobiegać ślizganiu się naszej dłoni. Poszczególne części obudowy połączone są za pomocą elementów z błyszczącego plastiku, co nie wpływa w żaden sposób na funkcjonalność.

Spód wykonany jest ze zwykłego plastiku i idealnie spasowany z bokami. Wytłoczono na nim trójkątny wzór. Na spodzie umieszczono sześć teflonowych ślizgaczy, które są bardzo wytrzymałe i powinny służyć graczowi przez bardzo długi okres czasu. Mamy tutaj także gniazdo na ciężarki, które zasłonięte jest klapką i utrzymuje się dzięki magnesowi.

Myszkę podłączamy do komputera za pomocą grubego i plecionego kabla, który ma średnicę 4 mm i długość 2 metry. Jego oplot nie jest zbyt solidny i w naszym samplu widoczne były jego uszkodzenia. Dobrze, że pod spodem jest jeszcze gumowa warstwa.