Logitech G213 Prodigy – test klawiatury dla graczy

Klawiatura to niezbędny element każdego zestawu komputerowego. Gracze mają jednak bardziej wyśrubowane wymagania dotyczące tego typu sprzętu. Dla nich to podstawowa broń i musi ona działać doskonale w każdych warunkach. Odnosi się to zarówno do miłośników FPP, RPG czy MMO. Logitech wyszedł naprzeciw oczekiwaniom tej grupy odbiorców i przygotował model G213 Prodigy, który ma być funkcjonalny, wytrzymały i wygodny. Czy rzeczywiście tak jest? Sprawdziliśmy to! Zapraszamy do lektury.

Klawiatura marki Logitech przyjechała do nas zapakowana w czarne opakowanie, na którym znajdziemy duże zdjęcie prezentujące sprzęt w pełnej krasie. Na odwrocie opisano najważniejsze jej cechy. Wymiary klawiatury to 453 x 218 x 33 mm, a waga wynosi poniżej kilograma. Podłączamy ją do komputera za pomocą złącza USB 2.0, które umieszczone jest na końcu 1,8 metrowego kabla.

Twórcy klawiatury postanowili zrezygnować z niepotrzebnych dodatków i skupić się na tym co najistotniejsze. Postawiono na stylowy wygląd, który powinien zadowolić większość graczy. Sama forma urządzenia także jest bardzo prosta. Zastosowano tutaj matową powierzchnię, którą ozdabiają lakierowane boki. Mamy tutaj także podstawkę pod nadgarstki, która według nas jest wygodna, ale niestety jeżeli ktoś stwierdzi inaczej to nie będzie miał możliwości jej demontażu.

W lewym górnym narożniku umieszczono podświetlane logo w kształcie litery G. Klawisze są klasyczne, ale wśród nich znajdziemy także te multimedialne. Podświetlenie to teraz chleb powszedni i oczywiście tutaj go nie zabrakło. Trzeba przyznać, że jest ono równomierne i robi bardzo dobre wrażenie. W tym przypadku jest to iluminacja typu RGB, co oznacza, że możemy skorzystać ze wszystkich kolorów tj. ok. 16 milionów. Wszelkie ustawienia znajdziemy w wygodnym oprogramowaniu, które można pobrać ze strony producenta. Ale o tym na kolejnej stronie.

Wróćmy do klawiszy multimedialnych, które w tym przypadku nie zostały umieszczone klasycznie jak w przypadku większości klawiatur. Tutaj są one zlokalizowane nad klawiaturą mechaniczną, co powoduje, że bardzo łatwo osiągniemy je prawą dłonią. Mają one okrągły kształt, dzięki czemu nie powinniśmy ich pomylić przy pracy bez patrzenia na klawiaturę. Poza klawiszami do regulacji odtwarzania multimediów i regulacji głośności mamy także dwa inne – do wyłączenia podświetlenia klawiatury oraz do aktywacji trybu „game mode”. Ten pierwszy wyłącza iluminację od razu do zera – to plus, że nie trzeba wciskać go kilka razy, aż do zupełnego wygaszenia. Ten drugi dezaktywuje przyciski, które wcześniej wybraliśmy w odniesieniu do konkretnej gry. Robimy to wcześniej w oprogramowaniu.

Testowana przez nas klawiatura jest typu membranowego, ale nie powinniśmy mieć kompleksów na tle mechanicznych konstrukcji. Pomimo, że obecnie większość graczy sięga właśnie po te drugie konstrukcje, to w przypadku G213 Prodigy mamy bardzo szybki czas reakcji, a także pełny antighosting. Oznacza to, że sprzęt rejestruje wszystkie naciśnięte klawisze, bez pominięcia żadnego z nich.