HyperX Pulsefire FPS Pro RGB – test myszki

Latem tego roku na rynku pojawił się nowy gryzoń HyperX Pulsefire FPS Pro RGB, który wyposażony jest w czujnik Pixart 3389 z rozdzielczością do 16 tys. DPI, a także wykorzystuje przełączniki klasy Omron o wytrzymałości do 20 mln kliknięć. Poza tym gracze kuszeni są sześcioma programowalnymi przyciskami i wbudowaną pamięcią, która pozwala zapisać do trzech profilów, którymi możemy zarządzać przy pomocy aplikacji HyperX NGenuity. Jeżeli jesteście ciekawi jak ten produkt sprawdził się w praktyce to zapraszamy do lektury naszego artykułu.