Genesis Xenon 800 – recenzja myszy

Szukasz lekkiej myszki do gier? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Genesis posiada w swojej ofercie bardzo ciekawy model z rodziny Xenon, o oznaczeniu 800, który oferuje obudowę o strukturze plastra miodu. Co więcej gryzoń ten zapewnia możliwość regulacji wagi. Jeżeli tym krótkim wstępem udało nam się Ciebie zaciekawić to zapraszamy do dalszej lektury, gdzie przedstawimy wady i zalety tego rozwiązania, a także powiem wprost czy warto wydać niecałe 200 złotych ta ten sprzęt.

Sprzęt trafia do nas zapakowany w dobrze znane pudełko Genesisa w czerwono-czarnym kolorze. Na nim znajdujemy grafikę, która pokazuje wszystkie elementy gryzonia. W środku otrzymujemy poza myszką także wymienne pokrywy o strukturze plastra miodu, ciężarki, wymienne przyciski do zmiany DPI (czarne oraz czerwone) oraz czarne ślizgacze.

Do dyspozycji mamy dwie obudowy, które pozwalają nie tylko zmienić design urządzenia, ale także sprawić, że jego waga ulegnie pomniejszeniu. Obie pokrywy są idealntyczne pod kątem kształtu, jednak jedna oferuje matową strukturę z logo producenta i waży 7 gramów, natomiast druga ma strukturę plastra miodu i przez nią przebija się logo podświetlane RGB. Jej waga to 4 gramy.

Oczywiście podziurawiona obudowa nie wszystkim przypadnie do gustu, bowiem rozwiązanie to jest mocno kontrowersyjne, aczkolwiek ma też swoje zalety. Przede wszystkim powoduje, że nasza dłoń mniej się poci. Warto. Dodać, że spód, a także panele boczne gryzonia Genesisa mają także strukturę plastra miodu, co oczywiście również ma na celu zmniejszenie ogólnej wagi. Oczywiście całość wykonano z tworzywa sztucznego, które jest całkiem solidne i wytrzymałe.

Gracz otrzymuje do dyspozycji sześć programowalnych przycisków, z czego dwa główne są oparte o przełączniki Omron o żywotności 20 milionów kliknięć. Są one odpowiednio wyprofilowane, dzięki czemu palec wskazujący jest umieszczony wyżej. Pomiędzy nimi zamontowano scroll wykonany z gumy, który jest także podświetlany diodami RGB. Pod nią mamy przycisk do zmiany DPI, który jak wspomnieliśmy możemy wymienić na kolor czerwony. Są one wykonane z materiału gumopodobnego.

Na lewym boku mamy dwa przyciski boczne, które mają błyszczącą strukturę. Umieszczenie ich tutaj powoduje, że Xenon 800 jest przeznaczony głównie dla osób praworęcznych. Na spodzie mamy przełącznik, który pozwala na zmianę szybkości raportowania – do wyboru mamy wartości 125, 500 i 1000 Hz. Do tego są tutaj cztery białe ślizgacze wykonane z teflonu, a także piąty otaczający sensor na środku.

Mysz jest przewodowa i łączy się z komputerem za pomocą wtyczki USB, którą umieszczono na końcu 1,8 metrowego kabla. Ten jest całkiem lekki i elastyczny przez co możemy łatwo ułożyć go na biurku.

Chcą napisać kilka słów o użytkowaniu Xenon 800 powinniśmy zacząć od tego, że jest to ultralekka myszka z opcją zmiany wagi. Możemy to zrobić za pomocą specjalnego panelu w którym mieści się 12 ciężarków. To one sprawiają, że możemy mieć gryzonia ważącego od 58 do 78 gramów. Taki rozstrzał sprawia, że nawet najwybredniejsi użytkownicy będą zadowoleni.

Oczywiście gracze docenią przede wszystkim sensor optyczny Pixart PMW3389, który jest jednym z najlepszych, dostępnych na rynku. Pozwala on na uzyskanie bardzo wysokiej szybkości maksymalnej, niskiego LOD, nie wykazuje akceleracji, daje świetne czucie kursora oraz zapewnia brak interpolacji do 16000 DPI.

Oczywiście w gamingowym produkcie nie mogło zabraknąć podświetlenia RGB. W wypadku tego modelu mamy diody aż w trzech punktach (na spodzie, w rolce oraz pod pokrywą). Kiedy korzystamy z zamkniętej obudowy to nie zobaczymy podświetlanego logo producenta, jednak w przypadku podziurawionego korpusu będzie ono przebijało się i zapewni ciekawy efekt wizualny.

Wraz z myszką otrzymujemy oprogramowanie, które pobieramy ze strony Genesis i możemy za jego pomocą skonfigurować urządzenie, a tym samym dostosować je do naszych potrzeb. Jeżeli już jesteśmy przy podświetleniu to właśnie tutaj mamy do wyboru 9 efektów (np. oddychający czy PRISMO). Dla każdego z nich mamy do wyboru dziesięć poziomów jasności oraz 2 poziomy szybkości. Oprócz tego mamy możliwość zapisywania naszych ustawień w pięciu profilach. Nie zabrakło opcji programowania przycisków, zmiany wartości 7 predefiniowanych wartości DPI, czułości gryzonia, szybkości przewijania rolki, LOD, szybkości podwójnego kliknięcia czy możliwości tworzenia sekwencji makro. Te ostatnie nie są wcale trudne w ustawieniu, jak to miało miejsce w innych myszkach.

Genesis Xenon 800 to myszka przeznaczona dla graczy i właśnie pod tym kątem chcielibyśmy ją ocenić. Oczywiście najważniejszym aspektem jest wspomniany sensor optyczny. Jest on maksymalnie precyzyjny przy wartościach DPI do 6400, później pojawiają się drobne niedokładności (interpolacja oraz jittering), co wykazały nasze testy. Oczywiście mało kto będzie korzystał z wyższych czułości jak np. 16000, dlatego trudno uznać to za wadę. Częstotliwość raportowania jest dobrze utrzymywana na poziomie 1000 Hz.

Zapewne zastanawiacie się jak wygląda wymiana pokryw korpusu. Okazuje się, że jest bardzo proste – podważamy od spodu i obudowa wyskoczy z zatrzasków. Nową pokrywę nakładamy od góry i dociskamy na dole, żeby zaskoczyła. Do tego możemy skorzystać z tylko ciężarków, ile będzie zapewniało nam największy komfort prowadzenia urządzenia. Oczywiście wcale to nie jest tak, że im mniejsza waga tym lepiej steruje się urządzeniem.

Warto wspomnieć też o kulturze pracy przycisków. Wszystkie w zasadzie są słyszalne, ale nie moglibyśmy powiedzieć, że należą do głośnych. Szkoda, że zmiana pooling rate została umieszczona na spodzie Xenon 800, ponieważ dostęp tam nie jest łatwy. Z drugiej strony zapewne większość użytkowników po prostu ustawi jego najwyższą wartość i zapomni o tej funkcji.

Pomimo, że nie jesteśmy zwolennikami podświetlenia RGB, tak tutaj jest ono stonowane i nie rzuca się zbytnio w oczy. Jak to w myszkach bywa zostaje ono praktycznie całkowicie stłumione kiedy trzymamy dłoń na urządzeniu. Wtedy widoczna jest tylko iluminacja rolki. Zaczyna ona mrugać, kiedy zmienimy wartość DPI za pomocą przycisku na korpusie.

Podsumowanie

Xenon 800 kosztuje obecnie w polskich sklepach około 200 złotych i uważamy, że to bardzo zachęcająca oferta. Myszka robi dobre wrażenie pod kątem designu, jakości wykonania i wygody użytkowania. Po długich testach doszliśmy do wniosku, że jest to całkiem uniwersalne urządzenie, z intuicyjnym i czytelnym oprogramowaniem, opcją przypisania jednej z wielu funkcji do każdego przycisku. Poza tym z produktu Genesis korzysta się po prostu bardzo komfortowo, a przyjemne podświetlenie powinno zrobić dobre wrażenie. Ergonomia urządzenia jest dobra, gryzonia wygodnie trzyma się w dłoni pomimo braku gumowych dodatków czy podpórki pod kciuk. Niska waga sprawia, że momentami mamy wątpliwości odnośnie trwałości urządzenia, jednak jakość tworzywa i zastosowanych komponentów jest wysoka (przełączniki Omron, sensor Pixart). Naszym zdaniem Xenon 800 to bardzo dobry wybór.