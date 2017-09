Genesis Xenon 210 – test myszki dla graczy

Firma Genesis dostarczyła do naszej redakcji dwa modele myszek dla graczy. Pierwszą z nich jest Xenon 210, której przyjrzeliśmy się w tej recenzji, a już niebawem przeczytacie także o modelu Krypton 700. Tytuły gryzoń to sprzęt za zaledwie 70 złotych, który wyposażono w sensor AVAGO 5050 o rozdzielczości 3200 DPI oraz podświetlenie RGB. Czy model ten jest godny uwagi? Przekonajcie się sami. Zapraszamy do lektury.

Nowość przyjechała do nas zapakowana w czarno-czerwone pudełko o typowych rozmiarach. Z przodu znajdujemy zdjęcie urządzenia, a na odwrocie opis w kilku językach oraz tabelkę ze specyfikacją techniczną.

W środku umieszczono gryzonia, który już przy pierwszym kontakcie przypomina starszy model 210. Różnice są jednak znaczące, bowiem zrezygnowano z podświetlenia na grzbiecie myszy. Gryzoń wydaje się dosyć krótki i jest stosunkowo szeroki. Jego tył jest lekko szpiczasty, a na dole ma część podświetlaną diodami LED. Po prawej stronie zastosowano lekkie wyżłobienia, które przeznaczone są na palec serdeczny i mały. Po tej samej stronie mamy jeszcze trzy dodatkowe elementy świecące.

Boki wykonane są z materiału, który jest mieszanką gumy i plastiku. Lewa strona oferuje zagłębienie na kciuk i jest pokryta gumą z wypustkami, co ma na celu poprawę naszego chwytu. Dalej znajduje się czerwony przycisk, który domyślnie spełnia rolę dwukiiku lub może także po wyborze innego profilu działać jako Sniper Mode, czyli w trybie znanym z innych myszek. Mamy bardzo dobry dostęp do niego. Kliknięcie jest wyczuwalne i stawia odpowiedni opór. Nie powinniśmy nacisnąć go przypadkiem. Powyżej mamy dwa przyciski boczne, które nie są najlepszej jakości – lekko kiwają się na boki. Dalej mamy cztery świecące elementy w kolorze czerwonym, które sygnalizują poziom DPI.

Góra Xenona 210 została wykonana z innego tworzywa, niż reszta myszy. Mamy tam lakier o metalicznej fakturze. Dobrze on znosi wszelkie zanieczyszczenia i ewentualny pot po długiej rozgrywce. Jest także zdecydowanie bardziej wytrzymały od mieszanki gumy i plastiku. Przyciski głównej charakteryzują się szybkim i lekkim kliknięciem. Pomiędzy nimi mamy podświetlają rolkę, która działa niesamowicie szybko. Za nią widzimy dwa przyciski, z czego jeden służy do przełączania DPI (o poziomie świadczą diody z boku), a drugi do zmieniania profili. O wybranym profilu informuje kolor podświetlenia. Pod spodem umieszczono cztery ślizgacze, które sprawiają, że Xenon 210 idealnie przemieszcza się po podkładce. Mysz podłączamy do komputera za pomocą wtyczki USB, którą umieszczono na końcu czarno-czerwonego kabla.