Genesis Thor 303 White – recenzja klawiatury

Mieliśmy już okazję prezentować Wam klawiaturę z tej serii od marki Genesis, jednak był to model TKL, czyli urządzenie, którego wymiary to zaledwie 60% normalnej wersji. Tym razem sprawdzimy czym wyróżnia się model posiadający także na wyposażeniu klawiaturę numeryczną i czy coś jeszcze różni te dwa mechaniki? Oczywiście cena, pełnowymiarowy Thor 303 jest droższy, a jego cena w momencie pisania tego artykułu wynosi 189 złotych. Czy warto wydać taką kwotę na urządzenie od Genesisa? Postanowiliśmy to sprawdzić. Zapraszamy do lektury.

Urządzenie przyjechało zapakowane w duże, czarno-szare pudełko, co jest znakiem charakterystycznym firmy Genesis. Umieszczono na nim kilka zdjęć klawiatury, najważniejsze informacje techniczne (żywotność 50 milionów kliknięć, 25 opcji podświetlenia do wyboru) oraz podkreślono jakie przełączniki zostały tutaj zastosowane (w naszym przypadku są one w wersji brązowej).

Thor 303 został naprawdę bardzo dobrze zabezpieczony na czas transportu, dzięki czemu nie musimy obawiać się, że kurier dostarczy nam sprzęt uszkodzony. W komplecie otrzymujemy także instrukcję obsługi i nalepki, a także dwa dodatkowe przełączniki Outemu Brown, keycap puller oraz switch puller. Sama klawiatura została umieszczona w gąbkowym woreczku, dzięki czemu nie znajdziemy na niej ani jednej rysy czy innego mankamentu.

Zastosowana tutaj kolorystyka może rzeczywiście nieco szokować. Urządzenie jest w całości białe, nawet znaki namalowane na kapslach nie są czarne, ale szare. To naprawdę duża zmiana w porównaniu do używanych na co dzień czarnych, a na pewno ciemnych urządzeń peryferyjnych.

Jakość wykonania Thor 303 stoi na wysokim poziomie, ponieważ cała górna płyta, gdzie mamy osadzone przełączniki została wykonana z aluminium, co oczywiście wpływa na większą wagę tego modelu. W oczy rzuca nam się logo Genesis, które znalazło swoje miejsce nad strzałkami. W wersji TKL mieliśmy dwie diody, które informowały o aktywności Caps Locka i Scroll Locka. Tutaj znajdziemy cztery diody (Num Lock, Caps Lock, Scroll Lock i Win Lock), i są one ulokowane w bardziej standardowym miejscu, czyli nad blokiem numerycznym.

Łatwo wychwycić, że keycupy nieco chyboczą się na boki, co jednak nie jest żadnym problemem, podobnie jak to, że Spacja czy Enter odbijają się od aluminiowej płyty podczas naciskania. Tego efektu nie było w przypadku mniejszego modelu. Przypomnijmy, że Genesis zastosował tutaj przełączniki Outemu Brown, które są odpowiednim wyborem dla tej półki cenowej. Są one bardzo uniwersalne, dzięki czemu sprawdzą się nie tylko podczas grania, ale również są odpowiednie do pisania. Producent podaje, że do ich aktywacji potrzebna jest siła nacisku 55 gramów (+/- 10 gramów). Żeby wykonać daną funkcję nasz palec musimy pokonać około 1,8 mm, ponieważ na tej głębokości jest punkt aktywacji i on również może różnić się o +/- 0,6 mm.

Kiedy już jesteśmy przy przyciskach, to trzeba powiedzieć sobie o funkcji Hot Swap, która nie jest zbyt często widziana wśród produktów poniżej 200 złotych. Pozwala ona na szybkie wymienienie przełącznika na nowy za pomocą dołączonego do zestawu klucza. Cała operacja zajmuje kilka sekund i jest banalnie prosta. Oczywiście to rozwiązanie otwiera przed nami sporo możliwości personalizacji. Warto jednak przypomnieć, że będą pasowały tutaj wyłącznie switche Outemu.

Mamy tutaj do czynienia z modelem przewodowym, a sam kabel o długości 1,8 metra oferuje solidny oplot, który jest całkiem elastyczny. Na jego końcu znajdujemy pozłacaną wtyczkę USB.

Na spodzie Thor 303 przygotowano specjalne kanaliki, do których możemy włożyć kabel i odpowiednio poprowadzić, żeby nie plątał się po biurku. O tej funkcji właśnie wspomniana Genesis w swoich materiałach reklamowych i trzeba przyznać, że jest to przydatne rozwiązanie. Możemy zdecydować czy poprowadzić przewód na wprost, w lewo czy w prawo. Nie zapominajmy, że możemy także regulować kąt nachylenia klawiatury, ponieważ są tutaj dwie rozkładane nóżki, a poza nimi dwie gumowe stópki, które sprawiają że urządzenie nie przesuwa się po biurku w trakcie bardziej dynamicznej rozgrywki.

Z klawiaturą spędziliśmy kilka tygodni, dzięki czemu możemy wyrazić w miarę obiektywną opinię o tym urządzeniu. Zacznijmy od kultury pracy, która stoi na zadowalającym poziomie. Co prawda przełączniki Outemu Brown nie należą do najcichszych, ale jednak są one znacznie bardziej akceptowalne niż chociażby te w kolorze niebieskim. Zgadzamy się także z tym, że są one uniwersalne, ponieważ mogliśmy korzystać z tej klawiatury zarówno do pracy, jak i zabawy.

Musimy wyrazić swoje słowa uznania do zastosowanego tutaj podświetlenia, które w połączeniu z białą obudową prezentuje się genialnie. Genesis zaimplementował wiele trybów iluminacji, do których mamy dostęp poprzez dedykowane oprogramowanie. Jeżeli jednak nie chcecie go instalować to także obsługa tego z poziomu samej klawiatury jest możliwa. Ale jak już jesteśmy przy tym, to powiedzmy sobie, że aplikacja od Genesisa jest naprawdę przydatna, a jej interfejs do bólu prosty. Do wyboru mamy dwa języki: polski i angielski. Na uwagę zasługuje tutaj przede wszystkim funkcja do tworzenia sekwencji makro, a także możliwość zapisania trzech profili. Nie zabrakło opcji zaprogramowania każdego z przycisków osobno, a także zarządzania podświetleniem mając do dyspozycji całą paletę RGB.

Thor 303 sprawdza się doskonale w grach. Nie da się ukryć, że blok numeryczny nie tylko pozwala na szybsze wprowadzanie liczb, ale także jest bardzo wygodny do sterowania w grach. Do tego mamy tutaj przełączniki o niskim czasie reakcji (8 ms), a kliknięcie jest wyczuwalne. To co może nie każdemu się spodobać to brak podkładki pod nadgarstki. Genesis powinien o tym pomyśleć w kolejnej rewizji tego modelu. Dodajmy jeszcze tylko ,że nie występuje tutaj zjawisko ghostingu, a jeżeli chodzi o key rollover to w jednym momencie możemy nacisnąć tyle klawiszy ile damy radę i wszystkie zostaną odpowiednio odczytane.

Podsumowanie

Genesis Thor 303 w wersji białej to klawiatura, która w ostatnim czasie zaskoczyła nas najbardziej. Za niecałe 200 złotych otrzymujemy pełnowymiarowy produkt, wyposażony w uniwersalne przełączniki Outemu Brown oraz mechanizm Hot Swap. Do tego nie mamy żadnych zastrzeżeń w kwestii jakości wykonania. Wszystkie elementy zostały odpowiednio spasowane, nic nie trzeszczy, ani się nie ugina, a to głównie za sprawą aluminiowej ramy. Genesis zadbał o dobre zarządzenie przewodem, który możemy ułożyć na spodzie, a także zmienić kąt nachylenia klawiatury jeżeli to będzie dla nas wygodniejsze. Nie zabrakło oczywiście podświetlenia RGB, którym zarządzamy z poziomu oprogramowania. Pamiętajcie, że jeżeli nie korzystacie z bloku numerycznego to Genesis posiada w swojej ofercie także model TKL, który jest mniejszy, zgrabniejszy i oferuje bardzo podobne możliwości. Dodatkowo możecie kupić go 20 złotych taniej.