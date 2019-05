Genesis Thor 100 RGB – rzut oka

Trochę mniej typowe akcesorium do gracza trafiło do naszej redakcji. Mowa tutaj o urządzeniu, które przypomina połowę klawiatury, a nazywa się keypadem. Thor 100 RGB od firmy Genesis to nowość, której przyjrzeliśmy się dokładniej w ostatnich tygodniach. Została ona wyposażona w przełączniki mechaniczne Outemu RED, których żywotność wynosi 50 milionów kliknięć. Sprzęt pozwala na dowolne zaprogramowanie każdego z klawiszy poprzez specjalne oprogramowanie. Oczywiście nie zabrakło także podświetlenia RGB, które teraz jest podstawą w przypadku sprzętu gamingowego. Zapraszamy do lektury.

Urządzenie przyjechało do nas zapakowane w standardowe pudełko w czarno-czerwonych kolorach, co jest charakterystyczne dla marki Genius. Już z informacji umieszczonych w tym miejscu możemy dowiedzieć się bardzo dużo szczegółów odnośnie tego modelu. W środku znajdujemy poza samą klawiaturą także keycap puller do wyciągania klawiszy, nalepki z logo producenta oraz skróconą instrukcję obsługi.

Wymiary keypada to 231 x 130 x 37 mm, a jego waga to zaledwie 385 gramów. Całość robi bardzo dobre wrażenie od początku – pod kątem wizualnym i jakościowym. Zostało ono pomalowane na czarny, matowy kolor. Na pokładzie mamy zaledwie 39 klawiszy. Z czego pierwsze cztery z lewej strony są multimedialne. Oznacza to że możemy do nich przypisać dowolną funkcję. Warto jednak pamiętać, że wszystkie klawisze są programowalne, a zrobimy to przy pomocy dedykowanej aplikacji. Tę możemy pobrać ze strony producenta.

Pod kapslami ukryto przełączniki RED RGB, które są produkcji Outemu. Jak już wspomnieliśmy we wstępie jesteśmy zapewniani o żywotności 50 milionów kliknięć. Punkt aktywacji wynosi 45 gramów, co jest dobrze nam znane z innych urządzeń tego typu. Przyciski działają miękko i liniowo, a moment aktywacji jest bardzo trudno zarejestrować. Czcionka jest bardzo czytelna. Kultura pracy jest znośna, chociaż nie należą one do najcichszych, co jest spowodowane nakładkami. Odnośnie jakości wykonania – nie ma się do czego przyczepić, plastik jest bardzo dobrej jakości i w tych widełkach cenowych zaliczamy to na plus. Keypad został wyposażony w zintegrowaną podstawkę pod nadgarstek, która w tym przypadku jest także plastikowa.

Urządzenie podłączamy do komputera poprzez kabel zakończony wtyczką USB. Jego długość to 1,8 metra, czyli całkiem sporo. Został on zamknięty w materiałowym oplocie. Na spodzie keypada mamy sześć gumowych podkładek, które sprawiają, że sprzęt nie przesuwa się nawet podczas dynamicznej rozgrywki. Nie mamy nóżek, które pozwoliłyby na zmianę kąta nachylenia.

Aplikacja pozwala nam na m.in. edycję profili, regulowanie podświetlenia, tworzenie makro itp. Jest ona dodatkowo banalna w obsłudze i wyjątkowo intuicyjna. Możemy także wyłączyć dane przyciski lub ustawić, żeby dany profil uruchamiał się wraz z daną grą.

Odnośnie podświetlenia, to mamy tutaj w pełni konfigurowalną iluminację. Oznacza to, że możemy skorzystać m.in. z 10 programów typu oddech, fala czy wężyk. Każdy z przycisków ma wbudowaną diodę. Nie zabrakło także funkcji N-Key-Rollover, która pozwala nam naciskać dowolną liczbę przycisków w tej samej chwili.

Klawiatura w trakcie rozgrywki sprawuje się całkiem dobrze, testowaliśmy ją w kilku znanych tytułach typu GTA V, Minecraft czy Call of Duty WWII. W przypadku tej pierwszej jednak mimo wszystko wygodniejsza rozgrywka jest na pełnowymiarowej klawiaturze, jednak z tą drugą było już zdecydowanie bardziej komfortowo i niczego nam nie brakowało. Dla strzelanek jest idealnie, liczba przycisków jest wystarczająca, więc fani także CS’s czy Battlefielda będą ukontentowani.

Podsumowanie

Urządzenie, ponieważ nie posiada zabójczej liczby przycisków powinno spodobać się zwolennikom strzelanek, gdzie WASD jest najczęściej używane. Mniej zachwyceni będą gracze cRPG czy MMOcRPG, którzy mają większe oczekiwania. Oczywiście nie musimy przypominać, że Thor 100 RGB do pisania się po prostu nie nadaje, ponieważ nie posiada on większości liter, przycisku Enter czy Backspace. Testowany przez nas model obecnie kosztuje około 120 złotych, co jest całkiem rozsądną propozycją dla graczy.