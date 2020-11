Genesis Lith 400 RGB – test klawiatury niskoprofilowej

Przyszedł czas żeby przyjrzeć się niezwykle ciekawemu modelowi klawiatury marki Genesis, który charakteryzuje się niskim profilem oraz mechanizmem nożycowym. Czy połączenie takich rozwiązań może wskazywać że mamy do czynienia z produktem dla graczy? Przecież tego typu klawiatury znajdujemy chociażby w laptopach. Jeżeli więc jesteście ciekawi co klawiatura membranowa za około 200 złotych potrafi to zapraszam Was do dalszej lektury tejże recenzji.

Urządzenie przyjechało do nas zapakowane w sporej wielkości karton, w czarno-czerwonej kolorystyce na którym umieszczono zdjęcie produktu oraz oczywiście adnotację o podświetleniu RGB. W środku znajdujemy klawiaturę zapakowaną w dodatkowy woreczek. Widzimy, że jest to model pełnowymiarowy z mechanizmem nożycowym, co ma zapewnić równomierne rozłożenie nacisku. Cechami, które ją wyróżniają jest hub USB oraz podświetlenie, o którym już wspomnieliśmy. Genesis daje nam jednak coś więcej – można korzystać z dziewięciu efektów iluminacji oraz tworzyć własne makra. Do tego mamy tutaj miejsce do postawienia smartfonu lub tabletu, przez co klawiatura ta zyskuje dodatkową funkcjonalność.

Każdy przycisk został tutaj nieznacznie wyprofilowany, co poczujemy od razu po położeniu naszych dłoni. Oczywiście ma to na celu zwiększyć komfort pisania. Dodatkowo nasz palec zawsze uderzy w środek przycisku, przez co unikniemy nieprawidłowego działania mechanizmu nożycowego. To właśnie z uwagi na niego, siła nacisku potrzebna do aktywacji klawisza to zaledwie 55 gramów. To oczywiście znacznie mniej niż w przypadku jakichkolwiek modeli mechanicznych, ale warto pamiętać, że z nimi Lith 400 nie ma konkurować. Klawisze pracują naprawdę lekko i płynnie, a do tego bardzo cicho. Kultura pracy jest znacznie wyższa niż w przypadku jakichkolwiek innych modeli membranowych.

Do dyspozycji mamy aż 19 przycisków z obsługą anty-ghostingu, co oznacza, że możemy jednocześnie nacisnąć tyle guzików i klawiatura będzie wiedziała co zrobić, a nasze polecenia zostaną wykonane. To bardzo duża zaleta, bowiem pozwoli uniknąć jakichkolwiek nieporozumień na linii użytkownik-komputer. Najbardziej przydatne jest to wśród profesjonalnych graczy, którzy rzeczywiście korzystają z tak rozbudowanych kombinacji. Lith 400 RGB jednak nie jest wyłącznie modelem gamingowym, z uwagi na jego inne cechy charakterystyczne.

Cała konstrukcja wykonana jest z tworzywa sztucznego niezłej jakości, który ma matową powierzchnię. Sprawia to, że nasze palce nie ślizgają się, a nadgarstki mają lepszą przyczepność. Wszystkie elementy są odpowiednio spasowane, nic nie odstaje, ani nie trzeszczy. Również jesteśmy zadowoleni z jej wagi, bowiem te niespełna 850 gramów zapewnia stabilność nawet przy dynamicznej rozgrywce. Jak już wspomnieliśmy to model full-size, więc mamy blok numeryczny oraz przyciski multimedialne, a także diody powiadomień. Poza NUM LOCK, CAPS LOCK i SCROLL LOCK jest także WIN LOCK. W tym miejscu trzeba wspomnieć o funkcji blokowania przycisku systemowego Windows, żeby w trakcie gry nie zostać nagle wyrzuconym z niej, co jak sami wiecie bywa bardzo irytujące. Możemy również korzystać z przycisków multimedialnych, które aktywujemy za pomocą przycisku Fn. Taką kombinacją możemy uruchomić np. przeglądarkę www, kalkulator czy klienta poczty e-mail.

Największe wrażenie robi oczywiście podświetlenie RGB LED, które przyda nam się przede wszystkim podczas nocnej pracy. Warto jednak zauważyć, że iluminacja nie jest tutaj tak idealna jak w przypadku mechaników marki Genesis np. Thor 300 TKL RGB, bowiem źródła światła w Lith 400 RGB rozłożone są na całej płycie, a nie pod każdym z klawiszy osobna. Sprawia to, że w tytułowym modelu podświetlenie jest ciemniejsze i nierozłożone jednolicie. Największą różnicę zobaczymy kiedy w pokoju jest jasno, bowiem wtedy iluminacja jest średnio widoczna. Warto także wspomnieć o podświetlanym pasku wokół frontowej obudowy. Kolorami i efektami możemy zarządzać za pomocą dedykowanej aplikacji.

Musimy podkreślić bardzo wygodne rozwiązanie jakim jest wbudowany uchwyt (wyścielony gumą) na telefon lub tablet. W niewielkim rowku zmieścimy nawet 10 calowe urządzenie, dzięki czemu będziemy mieli naszego smartfona zawsze poniżej linii oczu. Kiedy dostaniemy smsa lub wiadomość na Facebooku to nie będziemy musieli sięgać po urządzenia, a wystarczy że spojrzymy nieco niżej. Przyda się to również dla użytkowników, którzy chcieliby transmitować wideo za pośrednictwem przedniej kamerki w telefonie. Z drugiej strony może to znacznie rozpraszać użytkownika, jednak sama możliwość jest naszym zdaniem bardzo fajna.

To nie koniec dodatków, jakie przygotował dla nas Genesis. Kiedy spojrzymy na tył testowanej klawiatury to spostrzeżemy, że jest tam port USB-A, do którego możemy podłączyć np. pendriva lub myszkę. Obok wbudowano dwa gniazda audio – jedno na słuchawki, a drugie na mikrofon. To może być przydatne, kiedy nie chcemy ciągnąć kabli aż do naszej obudowy.

Na spodzie urządzenia widzimy gumowe podpórki, które zapewniają odpowiednią stabilność i uniemożliwiają przesuwanie się Lith 400 RGB po powierzchni biurka czy stołu. Po bokach widzimy wyjmowane podpórki, które pozwalają zmienić kąt pracy o około 20 stopni. Urządzenie komunikuje się z komputerem za pomocą kabla w materiałowym oplocie o długości 180 cm, który jest zakończony wtyczką USB.

Z uwagi na przełączniki nożycowe X-SCISSORS klawiatura bardzo dobrze sprawdzała się podczas pisania różnorakich tekstów. Również jej cicha praca była doceniana przez naszych rozmówców w trakcie live’ów i stremingów gier. W dedykowanej aplikacji możemy tworzyć makra, profile oraz zarządzać podświetleniem. Oprogramowanie jest bardzo intuicyjne i nieprzesycone funkcjami, dzięki czemu każdy użytkownik łatwo sobie z nim poradzi. Znajdziemy tutaj menu z efektami świetlnymi (suwak do zmiany ich prędkości i dwie opcje do wyboru ich kierunku). Dalej możemy zarządzać sześcioma dostępnymi strefami z osobna. Ciekawostką jest opcja reagowania Lith 400 RGB na nasz głos (do tego niezbędna jest podłączona kamerka lub mikrofon). Na koniec jeszcze kilka słów o makro. Możemy w aplikacji Genesis oddzielnie zaprogramować każdy z klawiszy poprzez nagranie dla niego sekwencji lub wybrania danego zadania/funkcji.

Po kilku dniach testów Lith 400 RGB udało nam się do niej przyzwyczaić (do punktu aktywacji czy sposobu używania spacji) przez co stała się naprawdę wszechstronnym narzędziem do pracy, ale i zabawy. Miejsce na telefon okazało się przydatne i było wykorzystywane, a podświetlenie o niskiej jasności pomagało nam po zmierzchu.

Podsumowanie

Genesis Lith 400 RGB to bardzo ciekawy produkt, który może być idealnym rozwiązaniem dla zwolenników klawiatur niskoprofilowych, które mocno przypominają te wbudowane w nasze laptopy. Producent przygotował tutaj kilka istotnych dodatków, które znacząco zwiększają funkcjonalność klawiatury. Warto wspomnieć przede wszystkim blokadę przycisku Windows, anty-ghosting dla 19 klawiszy, podświetlenie RGB, hub USB oraz miejsce do ustawienia smartfona. Wszystko to otrzymujemy za niecałe 200 złotych, co jest naszym zdaniem bardzo dobrą ofertą. Sprzęt ten sprawdzi się głównie wśród zwolenników cichej pracy, szybkiego czasu reakcji i niskiego profilu.