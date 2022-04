Genesis Krypton 700 G2 – recenzja myszki

Firma Genesis po raz kolejny poszerzyła swoją ofertę o nowy model myszy gamingowej, która będzie przeznaczona dla osób szukających gryzonia do 150 złotych. Nowy model charakteryzuje się sensorem optycznym Pixart PAW3333 o maksymalnej czułości 8000 DPI i jest przeznaczony dla osób praworęcznych. Jeżeli szukacie sprzętu o całkiem sporej wadze i wyraźnym podświetleniu RGB to bardzo możliwe, że Krypton 700 G2 byłby dla Was idealnym urządzeniem. Po więcej informacji zapraszamy poniżej.

Urządzenie przyjechało do nas zapakowane w standardowe czarno-czerwone pudełko z logiem Genesis na froncie. Znajdziemy na nim komplet najważniejszych informacji o gryzoniu. W środku poza Kryptonem mamy także instrukcję obsługi i dodatkową parę ślizgaczy.

Jak wspomnieliśmy na początku – mysz ta jest przeznaczona dla osób praworęcznych, które dobrze czują się z nieco większymi i cięższymi urządzeniami w dłoni. Obudowa została wykonana naprawdę solidnie i waży około 100 gram. Do dyspozycji otrzymujemy osiem programowalnych przycisków, rolkę oraz opcję zmiany DPI w locie. Jednym z przydatnych guzików powinien okazać się „Autofire”, do którego mamy dostęp na lewym przycisku.

Trzeba przyznać, że bryła urządzenia jest dosyć prosta i minimalistyczna, jednak za sprawą podświetlenia RGB sprzęt ten nie jest nudny, a ponieważ mamy możliwość dopasowania iluminacji do własnych upodobań to każdy użytkownik powinien znaleźć coś dla siebie w aplikacji Genesis. Całość została wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego o szorstkim wykończeniu, dzięki czemu dłoń nie ślizga się po obudowie.

Kształt Krypton 700 G2 sprawia, że urządzenie sprawdzi się przede wszystkim wśród graczy posługujących się chwytem Palm i Claw Grip. W obu przypadkach dłoń bardzo wygodnie spoczywa na gryzoniu i nadgarstek nie męczy się nawet w przypadku długich sesji gamingowych.

Produkt Genesisa podłączamy do komputera przy pomocy wtyczki USB, która znalazła się na końcu 2 metrowego kabla. Został on zamknięty w dosyć delikatnym, materiałowym oplocie. Na spodzie myszy mamy trzy teflonowe ślizgacze, które pozwalają na uzyskanie mniejszego tarcia na podkładkach, a co za tym idzie płynniejszą pracę.

Wspomnieliśmy już wcześniej o oprogramowaniu, które Genesis udostępnia swoim użytkownikom. Dzięki niemu mamy możliwość spersonalizowania gryzonia według swoich upodobań. Nie zabrakło tutaj możliwość obsługi 5 profili, nagrywania i tworzenia makr, zarządzenia ośmioma programowalnymi przyciskami oraz regulowania podświetlenia. Wspomniane profile możemy zapisać bezpośrednio do pamięci wbudowanej w gryzonia, dzięki czemu kiedy podłączymy go do innego komputera to będziemy mogli natychmiast korzystać z przygotowanych przez nas wcześniej ustawień.

Genesis bardzo upodobał sobie sensor optyczny PAW3333 i właśnie ten, po raz kolejny znalazł się w ich produkcie. Jest on szeroko lubiany przez graczy, dzięki zakresowi czułości od 200 do 8000 DPI, maksymalnej szybkości przetwarzania danych na poziomie 8000 FPS i maksymalnej akceleracji około 35 G. Do tego wszystkie warto pamiętać, że w Krypton 700 G2 mamy możliwość regulacji rozdzielczości przy pomocy dwóch przycisków.

Byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni działaniem myszy Genesis – korzystało nam się z niej naprawdę przyjemnie. Przede wszystkim mamy wygodny i całkiem precyzyjny scroll i programowalne przyciski, które możemy ustawić tak, żeby ułatwiały nam także codzienną pracę w przeglądarce czy edytorze tekstu. Do tego wyprofilowanie urządzenia jest odpowiednie – ręka nie męczy się.

Model ten sprawdza się także w codziennej pracy, a czas potrzebny do przyzwyczajenia się do nowego kształtu wcale nie był taki długi. Przyciski mają przyjemny, nie najgłośniejszy klik, więc ten nie powinien nam przeszkadzać. Bardzo wygodne okazuje się lekkie podwyższenie obudowy z prawej strony, gdzie spoczywają nasze palce – to zdecydowanie poprawia komfort użytkowania.

Krypton 700 G2 w grach jest naprawdę świetna, spędziliśmy z nim sporo czasu w takich tytułach jak Dying Light 2 czy Shadow Warrior 3 i w obu przypadkach bardzo pomocna okazała się możliwość zmiany rozdzielczości w locie, a także precyzyjne odwzorowanie wykonywanych przez nas ruchów. Oczywiście, właśnie w grach przydaje się obsługa profili – w zależności od uruchomionego tytułu możemy wybrać interesujące nas ustawienia przycisków.

Zastosowane w Krypton 700 G2 przełączniki nie rozczarowują, a dodatkowy Fire Button pozwala oddać całą serię strzałów za pomocą jednego naciśnięcia. Taki dodatek sprawia, że możemy uzyskać przewagę nad rywalami w ulubionych strzelankach. Do tego dochodzi zadowalający czas reakcji.

Podsumowanie

Ulepszona wersja siedemsetki z roku 2019, czyli Krypton 700 G2 to bardzo udany produkt od Genesisa, który przede wszystkim przekonuje nas stosunkiem ceny do jakości. Jest to bardzo rozsądnie wyceniona myszka dla graczy, która posiada świetny sensor optyczny, wysoką ergonomię i solidnie wykonaną obudowę. Nie można zapomnieć o intuicyjnym oprogramowaniu, które pozwoli nam spersonalizować sprzęt w kilka chwil. Jeżeli właśnie zastanawiacie się nad zakupem myszki do gier, a Wasz budżet to nie więcej niż 150 złotych to Krypton 700 G2 może być jednym z lepszych wyborów, pomimo że konkurencja na rynku jest olbrzymia. Warto jednak pamiętać, że jest on dedykowany dla osób praworęcznych.